Карпин рассказал, когда будет назван итоговый состав сборной России на сентябрьский сбор

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос об итоговом составе национальной команды на сентябрьский сбор.

«Окончательный состав планируем назвать после матчей Кубка России, то есть через неделю. А вот сколько игроков останется в финальном списке, ответить сейчас сложно, — всё зависит от деталей», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

Сборы пройдут с 4 по 12 сентября в Новогорске. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно. Всего вызов в национальную команду получили 36 игроков.

Ранее сообщалось, что Карпин объяснил отсутствие Арсена Захаряна в расширенном списке на сентябрьский сбор.