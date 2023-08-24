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Карпин рассказал, когда будет назван итоговый состав сборной России на сентябрьский сбор

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос об итоговом составе национальной команды на сентябрьский сбор.
Карпин рассказал, когда будет назван итоговый состав сборной России на сентябрьский сбор
  • РИА Новости

«Окончательный состав планируем назвать после матчей Кубка России, то есть через неделю. А вот сколько игроков останется в финальном списке, ответить сейчас сложно, — всё зависит от деталей», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

Сборы пройдут с 4 по 12 сентября в Новогорске. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно. Всего вызов в национальную команду получили 36 игроков.

Ранее сообщалось, что Карпин объяснил отсутствие Арсена Захаряна в расширенном списке на сентябрьский сбор.

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