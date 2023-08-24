Tuttosport: «Торино» пытается вновь арендовать Миранчука у «Аталанты»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может вновь перейти в «Торино» на правах аренды.

Как сообщает Tuttosport, руководство «Торино» работает над возвращением Миранчука и хочет попытаться взять его в аренду с обязательством выкупа через год, если туринцы смогут пробиться в еврокубки по итогам сезона.

По информации инсайдера Николо Скиры в соцсетях, игрок хочет вернуться в «Торино», потому что не входит в планы главного тренера «Аталанты».

Напомним, что Миранчук весь прошлый сезон провёл в аренде в «Торино». Россиянин в 31 матче забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.

Ранее Сёмин посоветовал Миранчуку снова уйти в аренду из «Аталанты».