Tuttosport: «Торино» пытается вновь арендовать Миранчука у «Аталанты»
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Как сообщает Tuttosport, руководство «Торино» работает над возвращением Миранчука и хочет попытаться взять его в аренду с обязательством выкупа через год, если туринцы смогут пробиться в еврокубки по итогам сезона.
По информации инсайдера Николо Скиры в соцсетях, игрок хочет вернуться в «Торино», потому что не входит в планы главного тренера «Аталанты».
Напомним, что Миранчук весь прошлый сезон провёл в аренде в «Торино». Россиянин в 31 матче забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.
Ранее Сёмин посоветовал Миранчуку снова уйти в аренду из «Аталанты».