Сёмин посоветовал Миранчуку снова уйти в аренду из «Аталанты»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин высказался о ситуации вокруг российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Лёше нужно уходить в аренду или играть лучше, вот и всё. Других вариантов нет. Я не вижу другого развития событий, он просто попал не к тому тренеру и не в ту команду», — приводит слова Сёмина РИА Новости.

По информации инсайдера Николо Скиры в соцсетях, игрок хочет вернуться в «Торино», потому что не входит в планы главного тренера «Аталанты».

Напомним, что Миранчук весь прошлый сезон провёл в аренде в «Торино». Россиянин в 31 матче забил четыре мяча и шесть раз ассистировал партнёрам.

Ранее сообщалось, что «Торино» готов заплатить «Аталанте» за Миранчука €10 млн.