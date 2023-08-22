Tuttomercatoweb: «Торино» готов заплатить «Аталанте» за Миранчука €10 млн
- Gettyimages.ru
«Торино» не хочет тратить на выкуп Миранчука €12 млн, но клуб из Бергамо не намерен понижать требования, сообщает Tuttomercatoweb.
Отмечается, что туринцы готовы заплатить около €10 млн с учётом бонусов.
Миранчук весь прошлый сезон провёл в аренде в «Торино». Россиянин в 31 матче забил четыре мяча и шесть раз ассистировал партнёрам.
Ранее сообщалось, что Миранчук желает вернуться в «Торино», где выступал на правах аренды в прошедшем сезоне.