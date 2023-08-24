Сёмин считает, что Алексею Миранчуку пойдёт на пользу игра за сборную России
- РИА Новости
«Я думаю, что Алексей готов, он является очень квалифицированным игроком. Думаю, ему не помешает то, что у него мало игровой практики, он в хорошей форме, сборы проходил. Я думаю, что здесь всё в комплексе: Алексею на пользу пойдёт и он пользу принесёт», — цитирует Сёмина ТАСС.
В команду Валерия Карпина вызваны полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Торино» Алексей Миранчук.
Всего в списке тренерского штаба на мартовские сборы попали 36 футболистов.
Сборы пройдут с 4 по 12 сентября в Новогорске. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно.
Ранее Сёмин посоветовал Миранчуку снова уйти в аренду из «Аталанты».