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Сёмин считает, что Алексею Миранчуку пойдёт на пользу игра за сборную России

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин высказался о вызове в национальную команду полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
Сёмин считает, что Алексею Миранчуку пойдёт на пользу игра за сборную России
  • РИА Новости

«Я думаю, что Алексей готов, он является очень квалифицированным игроком. Думаю, ему не помешает то, что у него мало игровой практики, он в хорошей форме, сборы проходил. Я думаю, что здесь всё в комплексе: Алексею на пользу пойдёт и он пользу принесёт», — цитирует Сёмина ТАСС.

В команду Валерия Карпина вызваны полузащитник «Монако» Александр Головин и хавбек «Торино» Алексей Миранчук.

Всего в списке тренерского штаба на мартовские сборы попали 36 футболистов.

Сборы пройдут с 4 по 12 сентября в Новогорске. О товарищеских матчах будет объявлено дополнительно.

Ранее Сёмин посоветовал Миранчуку снова уйти в аренду из «Аталанты».

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