Неопределённое будущее «итальянцев»: Миранчук может перейти в «Торино», Кокорин рискует не попасть в заявку на сезон

Алексей Миранчук может перейти в «Торино» до закрытия трансферного окна. По информации итальянских СМИ, клуб возобновил переговоры с «Аталантой» о трансфере полузащитника, который сейчас набирает форму после травмы. В свою очередь, «Фиорентина» пытается избавиться от Александра Кокорина, рискующего не попасть в итоговую заявку на чемпионат, а Денис Черышев готовится ко второму сезону в составе «Венеции».

Уйдёт ли Миранчук из «Аталанты»?

По состоянию на август 2023 года бывший полузащитник «Локомотива» всё ещё входит в пятёрку самых дорогих российских футболистов. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в €12 млн — больше стоят лишь Арсен Захарян, Матвей Сафонов и Александр Головин. Тем не менее в настоящий момент будущее Алексея Миранчука кажется туманным. Несмотря на довольно успешный отрезок в аренде, «Торино» пока так и не выкупил контракт хавбека, а в «Аталанте» на него не сильно рассчитывают.

Да, пока Миранчука никуда не отпустили, да и в целом не хотят расставаться с ним без достойной компенсации. Однако слухи о его уходе ходят на протяжении последних месяцев. Полузащитника сватали в «Верону» и «Салернитану», а на днях появились слухи о возобновлении переговоров между «Торино» и «Аталантой». Туринцы по-прежнему не намерены платить за него согласованную год назад сумму выкупа в €12 млн, а бергамаски — предоставлять конкурентам скидку. Разве что если те включат в соглашение бонусы и процент от перепродажи или договорятся об очередной аренде.

В целом гранатовые имеют все основания быть довольными Миранчуком и желать его перехода в команду на постоянной основе. В минувшем сезоне он записал на свой счёт десять очков по системе «гол + пас» во всех турнирах и занял третье место в списке самых результативных футболистов коллектива. Уступил он лишь Антонио Санабрии (12 + 4) и экс-хавбеку ЦСКА Николе Влашичу (5 + 8), который этим летом пополнил состав «быков» на постоянной основе. По информации СМИ, трансфер хорвата обошёлся в те же €12 млн, что требуют за россиянина.

Однако между Миранчуком и Влашичем есть серьёзная разница, из-за которой боссы «Торино» и могут немного медлить. Она заключается в склонности россиянина к травмам, не позволяющей ему в полной мере раскрыться на Апеннинах. Если Никола в прошедшем соревновательном году провёл в лазарете лишь 25 дней, то Алексей — 60. Да и начало нынешнего пропустил из-за проблем со спиной, не успев восстановиться и набрать форму.

Проблема ещё и в том, что трансферное окно в Европе закроется уже на следующей неделе. И если «Аталанта» и «Торино» не смогут найти консенсус, то Миранчук рискует минимум полгода провести на скамейке. В схеме Джан Пьеро Гасперини позиция «десятки» не предусмотрена вовсе, поэтому Алексею остаётся рассчитывать на то, чтобы закрепиться либо в роли центрального полузащитника, либо оттянутого нападающего. Но в средней линии путь в основу ему закрывает Марио Пашалич, в атакующей — Адемола Лукман и взятый в аренду у «Милана» Шарль Де Кетеларе. Причём бельгиец начал с места в карьер и отличился в первом же матче за бергамасков. Для него этот гол стал первым с апреля 2022-го.

Станет ли сезон-2023/24 для Черышева последним в Европе?

Но если у Миранчука ещё есть шансы начать новый чемпионат за пределами Бергамо, то Денис Черышев, скорее всего, останется в Венеции. Как сообщил спортивный директор одноимённого клуба Давиде Брендолин, этот соревновательный год россиянин проведёт в команде и постарается помочь ей вернуться в Серию А.

Может показаться, что Черышеву не на что жаловаться. Он получил возможность продолжить карьеру в Европе, да ещё и в одном из сильнейших коллективов второй лиги Италии. По стоимости состава «Венеция» занимает пятую строчку в первенстве, уступая лишь «Сампдории», «Кремонезе», «Парме» и «Специи». Проблема в том, что в клубе на россиянина явно не делают ставку. Это подтверждает заявление Брендолина, по словам которого Денис остался в стане клуба лишь из-за отсутствия интереса к нему со стороны других команд.

«Следующий сезон Черышев проведёт в «Венеции». Мы так и не получили ни одного предложения по нему. Денис остаётся с нами», — сказал Брендолин.

Эти слова заставляют по-другому взглянуть на предыдущее высказывание спортивного директора в адрес хавбека. В конце июля он уверял, что главный тренер коллектива Паоло Ваноли рассчитывает на Черышева и доверяет ему, но теперь поверить в это трудно. Очевидно, что в «Венеции» скорее пытались успокоить самого футболиста и поддерживать должный уровень мотивации, в то время как сами надеялись избавиться от него.

Как ни печально, понять боссов клуба можно. Прошлый сезон получился для Черышева не самым удачным. В октябре он выдал неплохой отрезок, в ходе которого сначала набрал три (2 + 1) очка в победной встрече с «Кальяри», а затем поразил ворота «Фрозиноне». Но уже к началу ноября выпал из основы, а затем напомнил о своей главной проблеме. Россиянин травмировал бицепс бедра и выбыл из строя почти на два месяца. В оставшейся части первенства он преимущество выходил на замену и, хотя сумел ещё по разу отличиться и выступить в роли ассистента, ни тренера, ни местных фанатов не убедил.

В общей сложности он провёл на поле лишь 802 минуты во всех турнирах (21-й показатель в команде), хотя и стал третьим по результативности (4 + 2). Проблема в том, что уступил он не только форварду Йоэлю Похьянпало (19 + 7), но и левому вингеру Деннису Йонсену (3 + 5) — прямому конкуренту по позиции. И тренерский штаб наверняка намерен продолжать делать ставку на 25-летнего датчанина. Тот не только моложе и обладает перспективой выгодной продажи, но и крайне редко получает повреждения. В последний раз он пропускал более 25 дней подряд в 2016-м, когда сломал ногу.

Таким образом, в будущем сезоне Черышеву, скорее всего, уготована роль дублёра Йонсена, готового при необходимости выйти на поле во втором тайме и продемонстрировать свой высокий уровень. Но вряд ли это устраивает и самого Дениса, и боссов «Венеции». Если верить порталу Salary Sport, его зарплата составляет около €1 млн в год, что делает его четвёртым самым высокооплачиваемым игроком коллектива. И маловероятно, что итальянцы предложат ему такие же деньги летом 2024-го, когда его действующее соглашение истечёт.

Поэтому совсем скоро перед Черышевым может встать выбор: идти на сокращение зарплаты и оставаться в «Венеции» либо попробовать свои силы где-то ещё. И не исключено, что наиболее выгодные условия ему предложат в России. Местные функционеры и болельщики отлично помнят его триумфальное выступление на домашнем чемпионате мира 2018 года, а его класс не подвергается сомнению. Вопрос в том, готовы ли боссы больших клубов рискнуть и сделать ставку на травматичного полузащитника, пропустившего за свою карьеру суммарно 1070 дней из-за повреждений (почти три года).

Найдётся ли покупатель на Кокорина?

Но если «Венеция» рассталась с надеждами трудоустроить Черышева, то «Фиорентина» по-прежнему пытается продать другого россиянина. По сведениям Sport24, клуб ещё в июле пробовал трудоустроить Александра Кокорина, но от него отказались не только аутсайдеры Серии А, но и коллективы второй лиги. Причина в высокой зарплате форварда. По разным данным, он получает от €1,8 до €2,1 млн в год. Для сравнения, примерно столько же зарабатывают его одноклубник Софьян Амрабат, которого активно сватают в «Ливерпуль», защитник «Милана» Симон Кьер и второй лучший бомбардир «Аталанты» в минувшем сезоне Тён Копмейнерс.

Примечательно, что заставить «фиалок» забыть о намерении продать Кокорина не смогли ни его удачное выступление за «Арис» на правах аренды, где он забил 13 мячей и отдал шесть голевых передач во всех турнирах, ни успехи в летних товарищеских матчах, где он отличился трижды. Сначала он поразил ворота итальянского «Катандзаро», а затем по разу огорчил соперников из греческого ОФИ и испанского «Сестри Леванте». Это помогло ему попасть в заявку на стартовую встречу чемпионата с «Дженоа», но на поле он так и не вышел.

И не факт, что такая возможность представится ему в ближайшем будущем. Дело не только в самом Кокорине, но в высокой конкуренции на место единственного форварда в схеме 4—2—3—1. Помимо него, на эту роль претендуют экс-нападающий «Реала» Лука Йович, перспективные Лукас Бельтран и Кристиан Куаме, а также М'Бала Нзола, отдавший голевую передачу в противостоянии с генуэзцами. И доверять им у тренерского штаба «Фиорентины» гораздо больше оснований. Ведь одни уже давно зарекомендовали себя в коллективе, а другие в будущем могут стать важными трансферными активами. Чего не скажешь о 32-летнем россиянине.

Да, в окружении Кокорина открыто говорят о его боевом настрое. Агент Тимофей Бердышев рассказал о намерении нападающего сражаться за место в основе, а массажист Сергей Колесников и вовсе не исключил, что тот сможет доказать свою состоятельность на уровне первенства Италии. А также охарактеризовал его как более интеллектуального футболиста, чем Хвича Кварацхелия.

«Так получилось, что предыдущий тренер не верил в Александра, прошло всё бездарно. Вы посмотрите, как Кварацхелия заиграл в Италии. Он разве лучше Саши? Если только в дриблинге. Но как Саша думает, играет, он именно играет! По футбольному интеллекту он превосходит Хвичу», — цитирует Колесникова Legalbet.

Несмотря на это, шансы Кокорина пробиться в старт кажутся крайне невысокими. Но главный вопрос заключается в том, чего именно хочет он сам. Если Александр заинтересован в выступлениях, то ему стоит серьёзно рассмотреть вариант с отъездом из Флоренции. Благо тот же Бердышев говорил об интересе к нему со стороны как зарубежных, так и российских клубов. В противном случае он может остаться в «Фиорентине», где рискует не только мало играть, но в целом пролететь мимо заявки на сезон.

В Серии А действует схема, согласно которой в итоговый протокол могут быть включены 25 футболистов старше 21 года, причём восемь из них должны быть доморощенными. Следовательно, Кокорин должен оказаться в числе остальных 17, но легионеров в команде предостаточно. Таким образом, может сложиться ситуация, в которой Александр и вовсе не получит возможности проявить себя, но при этом продолжит получать зарплату. Устроит ли его такое развитие событий — большой вопрос, клуб — едва ли.