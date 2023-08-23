Следили четыре года: Захарян может дебютировать за «Реал Сосьедад» в матче с «Лас-Пальмасом»
- АГН «Москва»
- © Пресс-служба ФК «Реал Сосьедад»
Эпопея с переходом полузащитника сборной России Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» в эти выходные наконец-то благополучно завершилась. Бывший футболист «Динамо» успешно прошёл медосмотр и подписал соглашение с новым клубом. Он взял себе 12-й номер и уже начал тренироваться с команде.
Причём, в пресс-службе коллектива из Сан-Себастьяна заявили, что спортсмен должен быть готов выйти на поле уже в эту пятницу, 25 августа, в гостевом матче третьего тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом». Дела у «Реал Сосьедада» пока идут не лучшим образом: команда начала выступление в чемпионате страны с двух ничьих и занимает 13-е место в турнирной таблице.
Переход Захаряна в «Реал Сосьедад» сопровождался сложностями. По информации различных СМИ, основные проблемы возникли из-за того, что «Динамо» в последний момент не могло договориться с агентами Арсена о сумме отступных. Тем не менее, в конце концов все стороны пришли к консенсусу.
Надо отметить, что полузащитником также активно интересовался «Страсбург», но испанцы оказались более щедрыми и настойчивыми. Как оказалось, они наблюдали за россиянином последние четыре года и впервые заговорили о возможном трансфере прошлым летом. А в этот раз переговоры прошли максимально быстро, в том числе благодаря «Реал Сосьедаду», который согласился практически на все условия «Динамо».
«Насколько я знаю, клуб следит за Арсеном с 2019 года, у клуба было 33 отчёта, мы видели много его матчей. Уже летом 2022-го мы интересовались насчет возможности его трансфера. Стало ясно, что он больше всего интересует нас в полузащите, когда узнали, что Давид Сильва не сможет продолжить карьеру», – сказал президент испанского клуба Хокин Аперрибай.
Хотел перейти в «Реал Сосьедад», а не в «Страсбург» и сам Захарян. Его желание тоже повлияло на переговоры. Как отметил россиянин на пресс-конференции, посвящённой подписанию контракта, он ни секунды не сомневался, когда поступило предложение из Сан-Себастьяна.
«Я рад быть здесь, в таком великом клубе. Я всегда следил за испанским футболом и этой командой. Мне очень нравится её стиль. Но больше всего мне понравилось то, что «Реал» по-настоящему хотел меня подписать и сделал всё возможное для того, чтобы я оказался в этой прекрасной команде», — подчеркнул Захарян.
Невероятно тепло приняли новичка и болельщики «Реал Сосьедада», которые впервые увидели футболиста на матче второго тура Ла Лиги, который команда завершила ничьей 1:1. Фанаты после встречи фотографировались с 20-летним Захаряном как с настоящей звездой, хотя ему ещё предстоит доказывать свою состоятельность на футбольном поле.
«На стадионе прекрасная атмосфера, многие зрители прыгали и кричали. Это было потрясающе. И я не ожидал, что партнёры меня так примут. Они были очень дружелюбными и очень мне помогли после перехода. Конечно, я хотел сыграть уже в прошлую субботу, потому что сидеть на трибунах сложнее… Не мне себя хвалить, но могу сказать, что я игрок, который любит атаковать и забивать, а также помогать команде любыми способами», — признался Захарян.
Впрочем, положительная реакци на приезд Арсена неудивительна. В «Реал Сосьедаде» остались хорошие воспоминания о российских футболистах. Настоящей легендой клуба был Валерий Карпин, также успешно выступал и Дмитрий Хохлов. Об обоих игроках вспомнили и журналисты на пресс-конференции.
«Разумеется, я знаю, что они внесли огромный вклад, но с Карпиным пока не общался. Поговорил с Хохловым, и он сказал, что подскажет мне хорошие места и даст советы насчёт Сан-Себастьяна», — отметил спортсмен.
В России специалисты уверены, что у полузащитника всё получится в Испании. Комментатор Геннадий Орлов назвал его ещё более талантливым, чем Александр Головин.
«Пожелаем парню успехов. Это шанс, большой вызов для него. Он должен проявить себя, задатки есть. Но нужно приложить много сил, чтобы развить свои данные. Ему надо работать в режиме современного футбола — все 90 минут держать высокий темп. Захаряну повезло, кто-то в него поверил. Он талантливее Алексея Миранчука и даже Головина. У Арсена больше футбольных данных — игра двумя ногами, видение поля. У него может сложиться», — сказал Орлов в интервью Sport24.
Верят в него и в «Реал Сосьедаде», иначе не прописали бы отступные €75 млн. и не стали бы заключать такой длинный контракт — до 2029 года. Причём, «Динамо» получит за футболиста не только €12,5 млн., но и ещё 15% от перепродажи россиянина.
При этом, по словам бывщего полузащитника сборной России и «Арсенала» Андрея Аршавина, нет ничего страшного, если у Захаряна не получится сразу заиграть в основном составе.
«Понятно, что они его покупают больше в долгую, чтобы за хорошие деньги взять талант», — сказал «Матч ТВ» бывший игрок «Зенита».
Причём, оказывается, наблюдали за Захаряном и в «Барселоне». Сразу после перехода Арсена в «Реал Сосьедад» в сети появилось видео, на котором наставник каталонцев Хави приглашает россиянина посмотреть на тренировку коллектива.
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