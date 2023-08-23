Следили четыре года: Захарян может дебютировать за «Реал Сосьедад» в матче с «Лас-Пальмасом»

Арсен Захарян может дебютировать за «Реал Сосьедад» в матче третьего тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом». Бывший полузащитник «Динамо» уже тренируется в новом клубе, с которым подписал контракт до 2029 года. Как отметил президент испанцев Хокин Аперрибай, за хавбеком следили последние четыре года и впервые заговорили о трансфере прошлым летом. А игрок сборной России на пресс-конференции признался, что ни секунды не сомневался, когда поступило предложение, и не ожидал такого тёплого приёма. Болельщики в Сан-Себастьяне встречали его, как уже состоявшуюся звезду.

Эпопея с переходом полузащитника сборной России Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» в эти выходные наконец-то благополучно завершилась. Бывший футболист «Динамо» успешно прошёл медосмотр и подписал соглашение с новым клубом. Он взял себе 12-й номер и уже начал тренироваться с команде.

Причём, в пресс-службе коллектива из Сан-Себастьяна заявили, что спортсмен должен быть готов выйти на поле уже в эту пятницу, 25 августа, в гостевом матче третьего тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом». Дела у «Реал Сосьедада» пока идут не лучшим образом: команда начала выступление в чемпионате страны с двух ничьих и занимает 13-е место в турнирной таблице.

Переход Захаряна в «Реал Сосьедад» сопровождался сложностями. По информации различных СМИ, основные проблемы возникли из-за того, что «Динамо» в последний момент не могло договориться с агентами Арсена о сумме отступных. Тем не менее, в конце концов все стороны пришли к консенсусу.

Надо отметить, что полузащитником также активно интересовался «Страсбург», но испанцы оказались более щедрыми и настойчивыми. Как оказалось, они наблюдали за россиянином последние четыре года и впервые заговорили о возможном трансфере прошлым летом. А в этот раз переговоры прошли максимально быстро, в том числе благодаря «Реал Сосьедаду», который согласился практически на все условия «Динамо».

«Насколько я знаю, клуб следит за Арсеном с 2019 года, у клуба было 33 отчёта, мы видели много его матчей. Уже летом 2022-го мы интересовались насчет возможности его трансфера. Стало ясно, что он больше всего интересует нас в полузащите, когда узнали, что Давид Сильва не сможет продолжить карьеру», – сказал президент испанского клуба Хокин Аперрибай.

Хотел перейти в «Реал Сосьедад», а не в «Страсбург» и сам Захарян. Его желание тоже повлияло на переговоры. Как отметил россиянин на пресс-конференции, посвящённой подписанию контракта, он ни секунды не сомневался, когда поступило предложение из Сан-Себастьяна.

«Я рад быть здесь, в таком великом клубе. Я всегда следил за испанским футболом и этой командой. Мне очень нравится её стиль. Но больше всего мне понравилось то, что «Реал» по-настоящему хотел меня подписать и сделал всё возможное для того, чтобы я оказался в этой прекрасной команде», — подчеркнул Захарян.

Невероятно тепло приняли новичка и болельщики «Реал Сосьедада», которые впервые увидели футболиста на матче второго тура Ла Лиги, который команда завершила ничьей 1:1. Фанаты после встречи фотографировались с 20-летним Захаряном как с настоящей звездой, хотя ему ещё предстоит доказывать свою состоятельность на футбольном поле.

«На стадионе прекрасная атмосфера, многие зрители прыгали и кричали. Это было потрясающе. И я не ожидал, что партнёры меня так примут. Они были очень дружелюбными и очень мне помогли после перехода. Конечно, я хотел сыграть уже в прошлую субботу, потому что сидеть на трибунах сложнее… Не мне себя хвалить, но могу сказать, что я игрок, который любит атаковать и забивать, а также помогать команде любыми способами», — признался Захарян.

Впрочем, положительная реакци на приезд Арсена неудивительна. В «Реал Сосьедаде» остались хорошие воспоминания о российских футболистах. Настоящей легендой клуба был Валерий Карпин, также успешно выступал и Дмитрий Хохлов. Об обоих игроках вспомнили и журналисты на пресс-конференции.

«Разумеется, я знаю, что они внесли огромный вклад, но с Карпиным пока не общался. Поговорил с Хохловым, и он сказал, что подскажет мне хорошие места и даст советы насчёт Сан-Себастьяна», — отметил спортсмен.

В России специалисты уверены, что у полузащитника всё получится в Испании. Комментатор Геннадий Орлов назвал его ещё более талантливым, чем Александр Головин.

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«Пожелаем парню успехов. Это шанс, большой вызов для него. Он должен проявить себя, задатки есть. Но нужно приложить много сил, чтобы развить свои данные. Ему надо работать в режиме современного футбола — все 90 минут держать высокий темп. Захаряну повезло, кто-то в него поверил. Он талантливее Алексея Миранчука и даже Головина. У Арсена больше футбольных данных — игра двумя ногами, видение поля. У него может сложиться», — сказал Орлов в интервью Sport24.

Верят в него и в «Реал Сосьедаде», иначе не прописали бы отступные €75 млн. и не стали бы заключать такой длинный контракт — до 2029 года. Причём, «Динамо» получит за футболиста не только €12,5 млн., но и ещё 15% от перепродажи россиянина.

При этом, по словам бывщего полузащитника сборной России и «Арсенала» Андрея Аршавина, нет ничего страшного, если у Захаряна не получится сразу заиграть в основном составе.

«Понятно, что они его покупают больше в долгую, чтобы за хорошие деньги взять талант», — сказал «Матч ТВ» бывший игрок «Зенита».

Причём, оказывается, наблюдали за Захаряном и в «Барселоне». Сразу после перехода Арсена в «Реал Сосьедад» в сети появилось видео, на котором наставник каталонцев Хави приглашает россиянина посмотреть на тренировку коллектива.