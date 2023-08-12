«Идеальный вариант развития карьеры»: Захарян близок к переходу из «Динамо» в «Реал Сосьедад»

Арсен Захарян близок к переходу в «Реал Сосьедад». По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составит €13 млн без учёта бонусов. Как сообщают испанские СМИ, сделка будет оформлена в ближайшее время, а сам полузащитник с большой долей вероятности уже не выйдет на поле в матче 4-го тура РПЛ с «Балтикой». Дмитрий Хохлов, в начале нулевых защищавший цвета коллектива из Сан-Себастьяна, уверен, что для молодого хавбека это идеальный вариант развития карьеры. Александр Мостовой же считает, что Примера поможет соотечественнику ощутимо прибавить в уровне мастерства.

Заинтересованность «Реал Сосьедад» и отказ «Лацио»

Сага с отъездом Арсена Захаряна в Европу близка к завершению. Ещё 10 августа Metaratings сообщил, что «Реал Сосьедад» сделал «Динамо» предложение размером €11 млн. Бело-голубые якобы требовали €15 млн без учёта бонусов. Однако, судя по другой информации, сторонам удалось серьёзно продвинуться в переговорах.

Так, «Спорт-Экспресс» утверждает, что они ударили по рукам и остановились на сумме €12 млн плюс бонусы. Самому футболисту осталось уладить детали личного контракта. При этом с большой долей вероятности он не выйдет на поле в ближайшем матче РПЛ с «Балтикой».

Испанские СМИ также говорят о трансфере как о свершившемся факте, хотя расходятся в деталях. Например, Noticias de Gipuzkoa назвала его делом нескольких часов. Отмечается, что хавбек должен заменить чемпиона мира Давида Сильву, завершившего карьеру из-за разрыва крестообразных связок. AS, напротив, утверждает, что новичок станет не заменой испанцу, а альтернативой Донни ван де Беку, договориться с которым пока не удалось.

Наконец, подтверждает скорый переход авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, москвичи заработают не €11—12 млн, а €13 млн, плюс получат дополнительные выплаты за достижения спортсмена.

Тот факт, что Захарян, скорее всего, всё-таки сменит команду, приятно удивил, ведь складывалось впечатление, он останется на Родине. В июле предметный интерес к Арсену проявил «Лацио». Тогда даже сообщалось, что коллективы договорились между собой. Камнем преткновения стал действующий в Италии строгий лимит на футболистов из-за пределов Евросоюза. Римлянам пришлось выбирать между молодым россиянином и немало поигравшим в Бундеслиге опытным японцем Даити Камадой, и они остановились на японце.

Чуть позже писалось об интересе «Страсбурга». Якобы из французского коллектива имелась возможность потом отправиться в «Челси». Там подтвердили начало переговоров. Но, если верить СМИ, Захарян не счёл для себя данный вариант достаточно интересным и перспективным, поскольку клуб не ставит перед собой серьёзных задач.

Судя по всему, был вариант перебраться и в Нидерланды. К россиянину присматривались местные гранды «Аякс» и ПСВ. При этом генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров не скрывал, что один из лидеров коллектива может уйти.

«Рассматривать предложения будем, конечно. Мы их изучаем. Такие дела не нуждаются в публичной огласке. Какова вероятность его ухода? 50 на 50», — рассказал функционер после победы над «Краснодаром» в Кубке страны.

Срыв перехода в «Челси» и блёклая игра

В любом случае за Захаряна, если его трансфер всё-таки осуществится, останется только порадоваться, ведь он никогда не скрывал желания попробовать себя в ведущих чемпионатах Старого Света.

«Я не форсирую с этим. Будет предложение, подходящее время... Дай бог всё получится», — отмечал хавбек в начале года.

Более того, он своей яркой и не по годам умной игрой быстро привлёк внимание топ-клубов. Прошлым летом россиянин был близок к отъезду в «Челси», но трансфер сорвался по техническим причинам. Отмечается, что стороны не сумели найти способ перевести деньги за игрока.

Произошедшее оказало крайне негативное влияние на молодого человека, хотя всё можно списать на смену тренера в «Динамо» и новую позицию россиянина ближе к центру поля. Однако факт остаётся фактом — с пятого по десятый тур РПЛ он не набрал ни одного очка и напоминал лишь бледную тень самого себя. Лишь в октябре Захарян начал ассистировать партнёрам и даже огорчил «Локомотив» ударом со штрафного.

Прошлый сезон едва ли можно занести в актив Арсену, хотя в итоге он забил четыре мяча и отдал девять результативных передач. Для сравнения, в розыгрыше РПЛ-2021/22 было семь голов и восемь передач. Разница небольшая, но талантливый спортсмен явно притормозил в развитии. Да и результаты москвичей оказались далеки от идеальных. Хотя сам полузащитник, разумеется, заверял, что спокойно отнёсся к несостоявшемуся переезду в Лондон.

«Нормально пережил то, что не перешёл в «Челси». У меня контракт с «Динамо», надо выходить на поле и показывать себя. Всё будет. Понимаю, нелегко, когда срывается такой трансфер. Чуть-чуть взгрустнулось, но потом отошёл — и всё нормально. Ребята меня подкалывали немного, обычные шутки», — отмечал он.

В какой-то степени Захарян рисковал повторить путь Фёдора Чалова. В сезоне-2017/2018 форвард стал лучшим бомбардиром РПЛ с 15 голами. Летом к футболисту проявлял предметный интерес менее статусный клуб АПЛ, «Кристал Пэлас», который предложил за нападающего €25 млн, но армейцы не отпустили своего воспитанника. В результате он потерял мотивацию и в следующем розыгрыше национального первенства поразил ворота соперников лишь восемь раз. В следующих сезонах его статистика только ухудшалась, а в 2022-м он на правах аренды перебрался в «Базель». И лишь с приходом в ЦСКА Владимира Федотова Фёдор вновь почувствовал уверенность в себе.

Положительный пример Кузяева и решаемая проблема Лички

Захарян же имеет шанс спустя год получить новый вызов и всё-таки отправиться в одну из сильнейших лиг планеты. В противном случае ему всё сложнее будет находить интерес для выступления на Родине, где в настоящий момент нет возможности даже играть в еврокубках.

Как раз с точки зрения сложнейших обстоятельств, в которых оказался отечественный футбол, это важнейшее событие. Ещё недавно сложно было представить трансфер россиянина в один из топ-5 чемпионатов Старого Света. Однако этим летом по данному маршруту могут проследовать сразу двое, поскольку Далер Кузяев в июле подписал соглашение с французским «Гавром».

В плюсе должно остаться и «Динамо», хотя терять одного из лидеров всегда непросто. Зато с имиджевой точки зрения данная сделка — огромное достижение. К тому же в настоящий момент бело-голубые имеют отличную возможность заработать на талантливом воспитаннике, ведь его контракт с ними истекает в июне 2024-го.

Вместе с тем уход подопечного не должен превратиться для Марцела Лички в трагедию, поскольку у него есть кем его заменить. В большинстве матчей нового сезона чех делал ставку на схему 4—2—3—1, в которой Захарян располагался на правом крае атаки. Там его место способны занять сразу двое: Денис Макаров и Ярослав Гладышев.

Первый в прошлом сезоне был не так ярок, как прежде, но забил шесть мячей во всех турнирах и стал четвёртым в командной гонке бомбардиров. Второй же неизменно приносил пользу, выходя на замену. Только в национальном первенстве он отличился пять раз и трижды ассистировал партнёрам. При новом тренере форвард тоже реализует свои шансы: в рамках Кубка огорчил «Нижний Новгород» и, выполнив отличную подачу с фланга, помог отметиться Вячеславу Грулёву в противостоянии с «Краснодаром».

Постепенный прогресс и выступление в Лиге чемпионов

Не в последнюю очередь трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад» может стать реальным благодаря богатой русской истории данного коллектива. На стыке веков цвета сан-себастьянцев защищали сразу два отечественных хавбека — Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов. Нынешний наставник сборной России вовсе дважды приходил в клуб и суммарно отыграл за него почти 200 матчей, являясь одним из ключевых исполнителей. В свою очередь, главный тренер «Сочи» провёл в команде 3,5 года. В 2003-м оба помогли «Реал Сосьедад» завоевать серебряные медали Примеры и отобраться в Лигу чемпионов. Отлично знаком с ними занимающий в настоящий момент пост спортивного директора Роберто Олабе, который сначала входил в тренерский штаб, а затем получил нынешнюю должность.

А сан-себастьянцы в последние годы добились серьёзного прогресса под руководством Иманола Альгуасиля, который работает с ними с декабря 2018-го. Со специалистом во главе они только раз не попали в топ-10 национального первенства, а в прошлом розыгрыше турнира вовсе финишировали четвёртыми и гарантировали себе участие в групповом этапе ЛЧ, что является несомненным плюсом для хавбека «Динамо». Параллельно удалось добраться до 1/8 финала Лиги Европы.

При этом в новой команде Арсен способен закрыть сразу несколько позиций. Чаще всего штаб использует схему 4—3—1—2 с парой форвардов и десяткой под ними. Не исключено, что, как и сообщают местные СМИ, в этой роли россиянин действительно заменит завершившего карьеру Сильву. В качестве альтернативы ему есть универсальный Брайс Мендес, чаще располагающийся ниже, и такие же молодые Роберт Наварро и Пабло Марин, довольствующиеся выходами на замену.

Порой Альгуасиль переходил на более атакующую расстановку 4—3—3. В ней отечественному спортсмену тоже найдётся позиция — как раз на правом крае, хотя конкурировать придётся с одним из лучших футболистов Японии Такефусой Кубо. Нельзя исключать и появление Арсена в тройке хавбеков. В любом случае он способен стабильно получать практику, в отличие от условного «Челси».

«У Захаряна есть отличный шанс стать знаковым футболистом»

По мнению экспертов, Захарян имеет все шансы вписаться в состав сан-себастьянцев. Так, выступавший за них Хохлов счёл это идеальным вариантом для хавбека «Динамо».

«Реал Сосьедад» играет в комбинационный и интересный футбол, они сосредоточены на атаке. Арсен должен идеально вписаться в их схему, он исполнитель такого же плана. К тому же это отличная среда для профессионального роста. Чемпионат Испании — один из сильнейших в Европе. Захарян получит большой шанс выйти на новый уровень мастерства, вырасти в ещё более качественного игрока», — сказал Хохлов RT.

Согласился с ним и Александр Мостовой, также немало поигравший в Испании.

«Примера ему однозначно подойдёт. Тем более такой клуб: там собрался отличный коллектив, они здорово выступают в Примере. К тому же Сан-Себастьян — красивый город, где очень благоприятная атмосфера для футболиста и его развития», — заявил бывший капитан сборной России.

Однако он предупредил полузащитника, что в Испании ему придётся трудиться намного больше, чтобы заслужить доверие тренера.

«У него есть отличный шанс стать знаковым футболистом: он молодой, времени вагон. А вернуться домой можно всегда — это запасной аэродром. Но я бы этого не делал. У нас ты много заработаешь, но потеряешь в мастерстве. А там наоборот», — добавил Мостовой.