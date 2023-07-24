Трансферы «Зенита» ушли на второй план: Захарян близок к переходу в «Лацио», Сперцяна не отпускают в «Аякс»

«Лацио», по данным СМИ, договорился с «Динамо» о переходе Арсена Захаряна, а «Краснодар», напротив, отверг новое предложение «Аякса» по Эдуарду Сперцяну. Страхиня Эракович официально пополнил состав «Зенита», в то время как Вендел по-прежнему не вернулся в расположение клуба. Директор итальянского «Сассуоло» Джовании Карневали объяснил срыв переговоров по Рожерио со «Спартаком» нежеланием иметь дело с российскими клубами. Что происходит на трансферном рынке в РПЛ — в материале RT.

Захарян близок к переезду в Италию

Главной новостью последних дней стал возможный переход Арсена Захаряна в «Лацио». В июле хавбека чаще сватали в «Фейеноорд», а потому появление информации об интересе со стороны римлян оказалось неожиданностью. Причём об этом сообщили как российские СМИ, так и итальянские. По версии последних, бело-голубые переключились на звезду «Динамо», поскольку не сумели договориться с полузащитником «Наполи» Петром Зелиньски. «РБ Спорт» и вовсе заверил, что сделка состоится на следующей неделе и сумма трансфера составит €15 млн. При этом часть суммы москвичи получат в качестве бонусов и будут иметь процент от последующей продажи.

А уже в понедельник авторитетный итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщил, что клубы сошлись на цене €10 млн, а ещё €4 млн «Динамо» может получить в качестве бонусов. По его информации, «Лацио» также проявляет неподдельный интерес к японцу Даити Камаде, пребывающему в статусе свободного агента после ухода из «Айнтрахта». В ближайшее время руководство римлян сделает окончательный выбор между футболистами, так как взять обоих не имеет возможности из-за лимита на легионеров из стран, не входящих в Евросоюз.

Сначала это казалось просто слухом, тем более что спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани подчеркнул: бело-голубые требуют слишком много денег. Однако если изучить ситуацию, станет понятно: клубу необходим футболист формации Захаряна. Это связано с уходом многолетнего лидера команды Сергея Милинковича-Савича в «Аль-Хиляль». Замена ему пока не найдена. Арсен же вполне способен занять место одного из инсайдов в постоянно используемой Маурицио Сарри расстановке 4—3—3.

А €15 млн за россиянина не выглядят критичными с учётом вырученных за Милинковича-Савича €40 млн. За существенно меньшую сумму «орлы» получат талантливого полузащитника, которым всерьёз интересовались европейские топ-клубы. Если же он заиграет в «Лацио», то может уйти за куда большие деньги. Не должен стать проблемой и перевод средств из России (как в случае с несостоявшимся трансфером Захаряна в «Челси») — это подтверждает недавний переход Николы Моро как раз из «Динамо» в «Болонью» за €2,5 млн. А сам футболист наверняка постарается не упустить очередной шанс попробовать себя в Италии.

Сперцяна не отпускают в «Аякс»

Продолжается сага с отъездом в Европу другого молодого талантливого футболиста армянского происхождения, выступающего в РПЛ, — Эдуарда Сперцяна. Сообщается, что «Краснодар» получил предложение по нему от «Аякса» в размере €8,5 млн, но посчитал сумму неприемлемой. Отмечается также, что клуб не намерен отпускать ключевых исполнителей после начала нового розыгрыша РПЛ.

Данная ситуация — палка о двух концах. С одной стороны, отъезд в Нидерланды кажется для креативного хавбека идеальным продолжением карьеры. Вместо перехода в один из ведущих европейских чемпионатов он бы перебрался в сопоставимую по уровню лигу, но при этом более открытую, где мог бы великолепно проявлять свои качества. Тем более что в «Аяксе» очень доверяют молодым и делают ставку на их последующую продажу в клубы более высокого уровня. А внимание к Эредивизи несопоставимо с РПЛ, не говоря уже о возможности выступать в Лиге чемпионов.

С другой — даже если Эдуард проведёт в России ещё год, ничего страшного не произойдёт, ведь ему всего 23. К тому же хавбек отыграл на ведущих ролях в «Краснодаре» всего пару сезонов и этого пока недостаточно, чтобы принимать первое полученное предложение. Если же он не сбавит оборотов и поможет южанам завоевать медали, то наверняка вызовет интерес более сильных коллективов. К тому же (в отличие от Захаряна) у Сперцяна, как человека, выступающего за сборную Армении, не должно возникнуть проблем с трансфером в любое первенство Старого Света.

Рожерио не продали «Спартаку»

Пока «Лацио», если верить СМИ, активно ведёт переговоры с «Динамо» по Захаряну, весьма странным заявлением отметился директор «Сассуоло» Джованни Карневали. Он признал, что клуб получил «серьёзное предложение» от «Спартака» по Рожерио — €8 млн, но якобы отклонил его по этическим причинам. По словам менеджера, он не хочет иметь дел с россиянами.

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А вот агент левого защитника Винисус Праттес представил иную версию развития событий и был недоволен срывом переговоров. Он заявил, что они продолжались более двух недель и лишь в последний момент спонсор коллектива компания Mapei сообщила о нежелании сотрудничать с российскими клубами.

Такими заявлениями Карневалли сделал плохую рекламу себе: ведь другие футболисты, прежде чем перейти в «Сассуоло», подумают, стоит ли делать это с учётом переменчивой позиции руководства. Да и в случае с Рожерио директор скорее использовал тему политики в качестве повода не отпускать одного из лидеров. В противном случае он мог сразу сказать агенту о невозможности контактов со «Спартаком».

Тем более что другие итальянские клубы охотно сотрудничают с российскими. О трансфере Моро из «Динамо» в «Болонью» уже говорилось, а ЦСКА ранее отправил на Апеннины сразу двоих: Яку Бийола — в «Удинезе» и Эмиля Бохинена — в «Салернитану». Да и Алексея Миранчука пока никто не гонит из «Аталанты».

Вендел может не вернуться в Россию

Между тем «Зенит» вслед за Малкомом рискует лишиться ещё одного бразильца. Вендел до сих пор не вернулся в расположение петербуржцев, хотя председатель правления клуба Александр Медведев обещал, что скоро он приедет в Россию. Однако Тьяго Рибейро, агент легионера, 23 июля заявил, что его клиент по-прежнему находится дома, поскольку ему необходимо решить ряд личных проблем. По версии бразильского журналиста Вене Касагранде, хавбек по собственной инициативе в последний момент не сел в самолёт, улетающий в Северную столицу.

На следующий день история получила продолжение. Выяснилось, что легионер всё-таки вылетел в Россию и должен прибыть во вторник. Вместе с тем появилась информация об интересе к нему со стороны двух клубов из Саудовской Аравии. Оба якобы консультировались с девятикратными чемпионами России, но конкретных предложений не делали.

Похоже, Семаку следует готовиться к скорому уходу одного из лидеров. Пусть Вендел был не настолько ярок на чужой половине, как Малком или Клаудиньо, но он играл важнейшую роль в конструировании атак сине-бело-голубых, разгоняя их из глубины. При этом латиноамериканец демонстрировал удивительную точность передач (91,7%). Это лучший показатель в РПЛ в прошлом сезоне. Да и в результативности он существенно прибавил, забив восемь мячей против трёх в предыдущем розыгрыше чемпионата.

Впрочем, ломать голову, кем заменить строптивого иностранца, штабу не придётся. Во-первых, есть опытный Александр Ерохин, который и занял место партнёра во встрече с нижегородцами. Во-вторых, клуб неслучайно приобрёл за €2 млн юного полузащитника Александра Коваленко. Воспитанник «Чертаново» как раз способен продвигать мяч вперёд между линиями и находить партнёров впереди хитрыми передачами. А по уровню технической оснащённости он не уступит бразильцам.

Эракович уже прибыл в Петербург

Пока же «Зенит» продолжил укреплять центр обороны. В воскресенье петербуржцы официально представили Страхиню Эраковича. Сумма трансфера, по данным Transfermarkt, составила €8 млн. С одной стороны, острой необходимости в представителе данного амплуа не было, ведь в составе числятся Родригао, Дмитрий Чистяков, Нуралы Алип и Роберт Ренан. При чаще всего используемой схеме 4—3—3 этого достаточно. С другой — клуб не упустил возможность приобрести талантливого футболиста.

К 22 годам серб успел провести более ста матчей за клуб «Црвена Звезда», трижды стал чемпионом страны и съездил со сборной на чемпионат мира в Катар, где, правда, не провёл ни одной встречи. Вероятно, Семак постарается сформировать в ближайшее время дуэт из двух легионеров — Ренана и Эраковича, в котором первый будет отвечать за начало атак, а второй — за разрушение и подстраховку.

Вместе с тем обращает на себя внимание изменившаяся трансферная стратегия сине-бело-голубых. Если раньше они приобретали в центр обороны преимущественно опытных иностранцев, таких как Бранислав Иванович или Деян Ловрен, то теперь делают ставку на молодых. В клубе понимают, что в отсутствие еврокубков появилась возможность наигрывать способных новичков с целью их последующей продажи.

Например, за 19-летнего Ренана, который пополнил коллектив из Санкт-Петербурга на правах свободного агента, «Монако», по информации СМИ, уже готов заплатить €25 млн. Существенно подорожать может и Эракович при условии регулярной практики и вызовов в национальную команду. А ошибки в РПЛ простительны — в отличие от Лиги чемпионов.