Личка не видел официальных предложений по трансферу Захаряна

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал понять, что не обладает информацией об официальных предложениях по приобретению полузащитника Арсена Захаряна.

«Один день говорят «Галатасарай», другой день — другая команда. Это всё разговоры, если будет официальное предложение, можно будет об этом говорить. Но я таких предложений не видел», — цитирует Личку «Матч ТВ».

Чешский специалист считает 20-летнего Захаряна «одним из самых больших талантов в Европе».

«У него большой шанс развивать себя там. Но я бы хотел, чтобы он развивался в нашей команде», — добавил Личка.

Захарян в сезоне-2022/23 в 37 матчах за «Динамо» забил пять мячей и отдал десять результативных передач. Контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €15 млн.

Ранее сообщалось, что Захарян может не перейти в «Фейеноорд» в летнее трансферное окно.