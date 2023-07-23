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Личка не видел официальных предложений по трансферу Захаряна

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал понять, что не обладает информацией об официальных предложениях по приобретению полузащитника Арсена Захаряна.
Личка не видел официальных предложений по трансферу Захаряна
  • РИА Новости

«Один день говорят «Галатасарай», другой день — другая команда. Это всё разговоры, если будет официальное предложение, можно будет об этом говорить. Но я таких предложений не видел», — цитирует Личку «Матч ТВ».

Чешский специалист считает 20-летнего Захаряна «одним из самых больших талантов в Европе».

«У него большой шанс развивать себя там. Но я бы хотел, чтобы он развивался в нашей команде», — добавил Личка.

Захарян в сезоне-2022/23 в 37 матчах за «Динамо» забил пять мячей и отдал десять результативных передач. Контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €15 млн.

Ранее сообщалось, что Захарян может не перейти в «Фейеноорд» в летнее трансферное окно.

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