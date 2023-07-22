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РИА Новости: переговоры между «Динамо» и «Фейеноордом» по трансферу Захаряна на паузе

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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может не перейти в «Фейеноорд» в летнее трансферное окно.
РИА Новости: переговоры между «Динамо» и «Фейеноордом» по трансферу Захаряна на паузе
  • РИА Новости

«Переговоры на паузе, тема не развивается в связи с тем, что для «Фейеноорда» сейчас приоритетом являются другие футболисты и другие позиции. Кроме того, предложение нидерландского клуба явно не было приемлемым», — приводит слова источника РИА Новости.

Как сообщает fr12.nl, «Фейеноорд» отказывается платить «Динамо» €15 млн за выкуп полузащитника. По информации источника, клуб согласен заплатить €8 млн за определённый процент прав на Захаряна, а затем выкупить оставшиеся.

В сезоне-2022/23 россиянин сыграл за «Динамо» в 37 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач.

Ранее в «Фейеноорде» допустили возможный переход Захаряна в клуб до сентября.

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