В «Фейеноорде» допустили возможный переход Захаряна в клуб до сентября

В пресс-службе «Фейеноорда» отреагировали на информацию, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может перейти в клуб летом.

«Наш клуб по-прежнему занят привлечением полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и ряда других футболистов. Приход россиянина и других игроков этим летом возможен, но «Фейеноорд» хочет платить приемлемую и конкурентоспособную цену за футболистов, не более того», — приводит слова пресс-службы Sport24.

Прошлым летом «Челси» был готов приобрести Захаряна. Однако осуществить трансфер не получилось из-за невозможности перевести деньги в условиях санкций.

В сезоне-2022/23 россиянин сыграл за «Динамо» в 37 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач.

Ранее член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что столичный клуб не получал дельных запросов по приобретению Захаряна.