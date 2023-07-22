Узнать больше

В «Фейеноорде» допустили возможный переход Захаряна в клуб до сентября

Короткая ссылка
В пресс-службе «Фейеноорда» отреагировали на информацию, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может перейти в клуб летом.
В «Фейеноорде» допустили возможный переход Захаряна в клуб до сентября
  • РИА Новости

«Наш клуб по-прежнему занят привлечением полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и ряда других футболистов. Приход россиянина и других игроков этим летом возможен, но «Фейеноорд» хочет платить приемлемую и конкурентоспособную цену за футболистов, не более того», — приводит слова пресс-службы Sport24.

Прошлым летом «Челси» был готов приобрести Захаряна. Однако осуществить трансфер не получилось из-за невозможности перевести деньги в условиях санкций.

В сезоне-2022/23 россиянин сыграл за «Динамо» в 37 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач.

Ранее член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что столичный клуб не получал дельных запросов по приобретению Захаряна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить