В «Фейеноорде» допустили возможный переход Захаряна в клуб до сентября
- РИА Новости
«Наш клуб по-прежнему занят привлечением полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и ряда других футболистов. Приход россиянина и других игроков этим летом возможен, но «Фейеноорд» хочет платить приемлемую и конкурентоспособную цену за футболистов, не более того», — приводит слова пресс-службы Sport24.
Прошлым летом «Челси» был готов приобрести Захаряна. Однако осуществить трансфер не получилось из-за невозможности перевести деньги в условиях санкций.
В сезоне-2022/23 россиянин сыграл за «Динамо» в 37 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач.
Ранее член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что столичный клуб не получал дельных запросов по приобретению Захаряна.