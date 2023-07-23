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Гендиректор «Црвена звезда» считает, что Эракович станет важным игроком для «Зенита»

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Гендиректор «Црвена звезда» Звездан Терзич высказался о переходе Страхини Эраковича в «Зенит».
Гендиректор «Црвена звезда» считает, что Эракович станет важным игроком для «Зенита»
  • Gettyimages.ru

«Он лучший молодой футболист Сербии, человек с сильным характером. Страхиня рождён быть лидером и построит великую карьеру. Он станет важным игроком для «Зенита», — цитирует Терзича «Спорт-Экспресс»

«Зенит» 23 июля объявил о переходе Эраковича. Контракт рассчитан до 2027 года с опцией продления ещё на один сезон. Немногим ранее сообщалось, что «Спартак» и «Црвена звезда» договорились о трансфере серба.

22-летний игрок в сезоне-2022/23 в 47 матчах во всех турнирах отметился двумя результативными передачами.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как действовал петербургский клуб в борьбе со «Спартаком» за приобретение Эраковича.

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