Гендиректор «Црвена звезда» считает, что Эракович станет важным игроком для «Зенита»

Гендиректор «Црвена звезда» Звездан Терзич высказался о переходе Страхини Эраковича в «Зенит».

«Он лучший молодой футболист Сербии, человек с сильным характером. Страхиня рождён быть лидером и построит великую карьеру. Он станет важным игроком для «Зенита», — цитирует Терзича «Спорт-Экспресс».

«Зенит» 23 июля объявил о переходе Эраковича. Контракт рассчитан до 2027 года с опцией продления ещё на один сезон. Немногим ранее сообщалось, что «Спартак» и «Црвена звезда» договорились о трансфере серба.

22-летний игрок в сезоне-2022/23 в 47 матчах во всех турнирах отметился двумя результативными передачами.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как действовал петербургский клуб в борьбе со «Спартаком» за приобретение Эраковича.