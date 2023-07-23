Медведев: «Зенит» перехватил Эраковича у «Спартака» на основании «преимущественного права»
«Трансфер игрока осуществлён на основании преимущественного права покупки путём выравнивания с условиями конкурирующего предложения», — цитирует Медведева РИА Новости.
«Зенит» 23 июля объявил о переходе Эраковича. Контракт рассчитан до 2027 года с опцией продления ещё на один сезон. Немногим ранее сообщалось, что «Спартак» и «Црвена звезда» договорились о трансфере серба.
22-летний игрок в сезоне-2022/23 в 47 матчах во всех турнирах отметился двумя результативными передачами.
Ранее Эракович признался, что сразу же согласился на трансфер в «Зенит».