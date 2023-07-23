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Эракович признался, что сразу же согласился на трансфер в «Зенит»

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Защитник «Зенита» Страхиня Эракович дал понять, что не стал затягивать с решением о переходе из «Црвена звезда» в петербургский клуб.
Эракович признался, что сразу же согласился на трансфер в «Зенит»
  • Legion-Media

«Практически не раздумывал. Как только появилась возможность перейти в «Зенит», сразу же согласился», — цитирует Эраковича пресс-служба сине-бело-голубых.

Он также назвал трансфер в российскую команду большим шагом в карьере.

«Да, я всю жизнь играл в «Црвена звезда», это величайший клуб Сербии, а «Зенит» — обладатель многих титулов в России. Надеюсь, что добьюсь здесь того результата, которого для себя хочу», — добавил сербский защитник.

«Зенит» 23 июля объявил о переходе Эраковича. Контракт рассчитан до 2027 года с опцией продления ещё на один сезон. Немногим ранее сообщалось, что «Спартак» и «Црвена звезда» договорились о трансфере серба.

22-летний игрок в сезоне-2022/23 в 47 матчах во всех турнирах отметился двумя результативными передачами.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин объяснил, почему петербургский клуб решил приобрести Эраковича.

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