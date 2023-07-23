«РБ Спорт»: «Динамо» получит €15 млн за трансфер Захярна в «Лацио»

Полузащитник Арсен Захарян может перейти в «Лацио» на следующей неделе.

Сделку по переходу полузащитника могут закрыть уже на следующей неделе, а сумма трансфера составит около €15 млн с учетом бонусов, сообщает «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 россиянин сыграл за «Динамо» в 37 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач. Контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €15 млн.

Ранее сообщалось, что Захарян может не перейти в «Фейеноорд» в летнее трансферное окно.