Камоцци: у Захаряна есть огромный потенциал заиграть на уровне Серии А

Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци считает, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может добиться успеха в чемпионате уровня Серии А.

«Интерес к Арсену Захаряну со стороны «Лацио» говорит о многом. У этого российского футболиста есть огромный потенциал заиграть на уровне Серии А», — цитирует Камоцци Sport24.

В сезоне-2022/23 россиянин сыграл за «Динамо» в 37 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач. Контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €15 млн.

Ранее сообщалось, что «Динамо» получит €15 млн за трансфер Захаряна в «Лацио».