Камоцци: у Захаряна есть огромный потенциал заиграть на уровне Серии А
- РИА Новости
«Интерес к Арсену Захаряну со стороны «Лацио» говорит о многом. У этого российского футболиста есть огромный потенциал заиграть на уровне Серии А», — цитирует Камоцци Sport24.
В сезоне-2022/23 россиянин сыграл за «Динамо» в 37 матчах, забил пять голов и отдал десять результативных передач. Контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €15 млн.
Ранее сообщалось, что «Динамо» получит €15 млн за трансфер Захаряна в «Лацио».