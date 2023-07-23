Хачатрян: «Аякс» сделает улучшенное предложение «Краснодару» по Сперцяну

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в «Аяксе».

Нидерландский клуб сделает улучшенное предложение «быкам» по переходу футболиста, сообщает журналист Грач Хачатрян.

По информации СМИ, 22 июля «Краснодар» отклонил первое предложение «Аякса» по трансферу Сперцяна. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Аякс» готов заплатить за футболиста €8,5 млн. Также в сделку предлагают включить пункт о выплате «Краснодару» 10% от суммы последующей продажи игрока.

Ранее главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич оценил возможный уход Сперцяна из клуба.