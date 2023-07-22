Ивич: не буду останавливать Сперцяна, если он захочет уехать в Европу

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич оценил возможный уход полузащитника Эдуарда Сперцяна из клуба.

«Конечно, он очень важен для нас. Даже не нужно тратить время, чтобы говорить об этом. Думаю, в лиге он самый лучший полузащитник. Рад, что он с нами. Но я не буду останавливать игрока, если у него есть желание уехать в Европу. Рад, что мои футболисты интересны клубам из ведущих чемпионатов», — цитирует Ивича «Матч ТВ».

По информации журналиста Грача Хачатряна, переход игрока в Европу будет возможен только в случае, если «Краснодар» получит стоящее предложение. У Сперцяна есть множество вариантов, но он любит и уважает родной клуб.

Хавбек «Краснодара» в сезоне-2022/23 забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 40 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что клубы, заинтересованные в Сперцяне, не готовы платить требуемые «Краснодаром» деньги.