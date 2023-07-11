Клубы, заинтересованные в Сперцяне, не готовы платить требуемые «Краснодаром» деньги

Армянский журналист Грач Хачатрян рассказал о ситуации с возможным трансфером полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в один из европейских клубов.

«Ситуация вокруг Сперцяна всё та же. Клубы, которые действительно заинтересованы в нём, не готовы платить за него требуемые деньги, но всё может измениться», — написал Хачатрян в соцсетях.

Хавбек «Краснодара» в сезоне-2022/23 забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 40 матчах во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

По информации СМИ, скауты «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» приехали на матч с участием полузащитника по приглашению агентства CAA Stelar и были впечатлены его игрой.

Ранее сообщалось, что «Аякс» интересуется Сперцяном.