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Клубы, заинтересованные в Сперцяне, не готовы платить требуемые «Краснодаром» деньги

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Армянский журналист Грач Хачатрян рассказал о ситуации с возможным трансфером полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в один из европейских клубов.
Клубы, заинтересованные в Сперцяне, не готовы платить требуемые «Краснодаром» деньги
  • Gettyimages.ru

«Ситуация вокруг Сперцяна всё та же. Клубы, которые действительно заинтересованы в нём, не готовы платить за него требуемые деньги, но всё может измениться», — написал Хачатрян в соцсетях.

Хавбек «Краснодара» в сезоне-2022/23 забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 40 матчах во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. 

По информации СМИ, скауты «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» приехали на матч с участием полузащитника по приглашению агентства CAA Stelar и были впечатлены его игрой. 

Ранее сообщалось, что «Аякс» интересуется Сперцяном.

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