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В «Сассуоло» заявили, что не продали Рожерио в «Спартак» по этическим причинам

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Директор итальянского «Сассуоло» Джованни Карневали объяснил, почему клуб не продал защитника Рожерио в московский «Спартак».
В «Сассуоло» заявили, что не продали Рожерио в «Спартак» по этическим причинам
  • Gettyimages.ru

«Мы не продали Рожерио в «Спартак» по этическим причинам. Переговоры вёл агент игрока, было очень серьёзное предложение в размере €8 млн, и, учитывая всё это как владельцы и руководство, мы решили не продавать Рожерио, так как не хотим иметь дело с русскими», — приводит слова Карневали La Gazzetta dello Sport.

По его словам, если в «Сассуоло» поступят предложения от других клубов, они будут рассмотрены.

«Мы хотели, чтобы наша совесть была чиста, не вести дела с определённой страной. И да, ценой потери игрока бесплатно в 2024 году», — сказал он.

В прошедшем сезоне 25-летний бразилец отдал четыре результативные передачи в 37 матчах во всех турнирах. Контракт защитника с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее агент Рожерио Винисиус Пратес заявил, что «Сассуоло» отказался вести переговоры со «Спартаком» из-за Украины.

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