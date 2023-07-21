Провальный дебют: «Динамо» пропустило три мяча и проиграло «Краснодару» в первом матче сезона РПЛ

«Динамо» на своём поле потерпело поражение от «Краснодара» в матче первого тура чемпионата России по футболу сезона-2023/24. В дебютной официальной встрече под руководством Марцела Лички москвичи допустили множество грубых ошибок у собственной штрафной и к 53-й минуте уступали с разницей в три мяча. Голами отметились Джон Кордоба, Александр Черников и Жоау Батчи. Уйти от разгрома хозяевам помог Фёдор Смолов, поразивший ворота своей бывшей команды.

Участие «Динамо» в матче открытия сезона чемпионата России по футболу понемногу становится традицией. Встреча с участием столичного клуба давала старт первенству в 2019 и 2021 годах — тогда бело-голубые противостояли «Арсеналу» и «Ростову» соответственно. В этот раз москвичам также предстояло помериться силами с командой с юга страны, наравне с ними претендующей на медали РПЛ.

Одна из главных интриг заключалась в том, насколько подопечные Марцела Лички сумеют адаптироваться к требованиям новоиспечённого наставника и произойдёт ли в одночасье переход от привитого Славишей Йокановичем оборонительного стиля к атакующему. За год работы с сербским специалистом «Динамо» превратилось из современного, контрпрессингующего коллектива в команду, предпочитающую отдавать инициативу сопернику и делающую ставку на молниеносные прорывы вперёд. И было сложно представить, что чешскому специалисту удастся с ходу поставить её на новые рельсы. Как минимум сделать это без ущерба для результата.

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Что касается гостей, было крайне любопытно посмотреть, в каком сочетании те выйдут на поле «ВТБ Арены». Летом состав краснодарского клуба покинули 12 футболистов, включая Кристиана Рамиреса и Алексея Ионова, которые долгие годы считались одними из ключевых исполнителей. А равноценной замены сделано не было. Не считая вызванных из дубля воспитанников, был приобретён лишь правый защитник «Оренбурга» Александр Эктов. Но компенсировать отсутствие ни одного, ни второго он не мог.

В итоге новобранца в старте «Краснодара» не оказалось, зато в него попали как остающийся одной из трансферных целей ряда европейских клубов Эдуард Сперцян, так и Матвей Сафонов, пропустивший один из ключевых матчей чёрно-зелёных в прошлом сезоне — финал Кубка России. Знаковым можно было считать и включение в запас Магомеда-Шапи Сулейманова, последние два года выступавшего в Турции и Израиле на правах аренды.

Что касается «Динамо», то Личка с ходу решил удивить и перешёл на схему с двумя номинальными нападающими. Дуэт составили Константин Тюкавин и Фёдор Смолов, а по флангам их поддерживали Муми Нгамалё и Денис Макаров. В то же время в основу попали звёздные Арсен Захарян и Денис Фомин, а также Фабиан Бальбуэна. Парагваец лишь несколько недель назад вернулся из аренды в «Коринтианс» и сразу же принял капитанскую повязку.

По первым минутам могло сложиться впечатление, что на поле вышло «Динамо» времён Сандро Шварца. Хозяева действовали первым номером и здорово прессинговали, практически не давая оппонентам продохнуть. Традиционно делающий акцент на владении «Краснодар» не только не мог зажать противника на его половине поля, но и со своей выходил с трудом. Не помогал даже Сперцян, вынужденный опускаться на одну линию с центральными защитниками.

И хотя самыми активными в составе «Динамо» были Тюкавин и Макаров, наибольшее внимание привлекал Смолов, чьи функции претерпели серьёзные изменения. Фёдор очень глубоко опускался вниз и участвовал в розыгрыше, постоянно пытаясь снабжать партнёров элегантными передачами в касание. Да, получалось это не всегда, но смена стиля игры была налицо. По функционалу он скорее напоминал Антуана Гризманна времён мундиаля в Катаре, когда француз выступал в роли организатора, а не завершителя атак.

Первая половина тайма однозначно осталась за «Динамо», успевшим несколько раз заставить поволноваться Сафонова. Сначала Тюкавин опасно пробил головой из пределов штрафной, а затем Нгамалё здорово выстрелил издали. Мяч отрикошетил от спины Сергея Петрова и изменил направление, но это не помешало вратарю среагировать и в эффектном прыжке парировать удар. Для подопечных Лички всё складывалось очень многообещающе, а смущать их фанатов могли разве что регулярные обрезы у собственной штрафной, нередко приводившие к выпадам противника. И хотя до определённого момента они не провоцировали возникновение опасности у ворот Антона Шунина, рано или поздно везение должно было закончиться.

В итоге роковой стала неточная передача Роберто Фернандеса, который под давлением Никиты Кривцова буквально подарил мяч Сперцяну. Тот адресовал его Джону Кордобе, а колумбиец пусть и с запозданием, но всё же нанёс удар. Тот вряд ли стал бы серьёзной проблемой для Шунина, если бы не дезориентировавший его рикошет от Бальбуэны. Голкипер завалился в правую сторону и не смог спасти свою команду.

После этого «Динамо» буквально развалилось. От молниеносной комбинационной игры не осталось и следа, а атаки «Краснодара» стали накатывать одна за одной. И уже спустя восемь минут Шунин вновь был вынужден капитулировать. На угловом Кордобу оставили без опеки и не смогли помешать ему исполнить скидку на Александра Черникова, с пары метров расстрелявшего вратаря.

Провал во второй половине первого тайма заставил Личку произвести замену уже в перерыве. Поле покинул Макаров, а вместо него вышел Матиас Норманн. И это спровоцировало определённые перестановки. Норвежец занял место рядом с Фоминым в опорной зоне, а Захарян поднялся на позицию правого полузащитника. Но дивидендов это не принесло. Зато продолжились ужасные обрезы у своей штрафной. На этот раз что-то невообразимое исполнил Эли Даса. Защитник головой откинул мяч назад, но там не оказалось никого из партнёров, лишь Жоау Батчи. Анголец мгновенно сориентировался и исполнил заброс аккурат за шиворот вышедшему из створа Шунину.

Казалось, гол Смолова на 61-й минуте сможет оживить москвичей и помочь им организовать погоню. Получив пас от Тюкавина в штрафной, Фёдор легко разобрался с защитником и поразил ворота своей бывшей команды. Но это осталось лишь одним из немногочисленных ярких эпизодов в активе бело-голубых. Превалировали же ставшие фирменными обрезы на своей половине, апелляции к арбитру и необоснованная грубость. Со знаком минус отличился Захарян, который в не обязывающей к тому ситуации ударил Сперцяна по ноге. Возникла угроза удаления, но видеоассистенты пожалели хавбека хозяев.

Переломить ход встречи москвичам не помогли ни вышедшие со скамейки Вячеслав Грулёв и Ярослав Гладышев, ни Лука Гагнидзе с Даниилом Лесовым. «Динамо» потерпело поражение от «Краснодара» в первом официальном матче под руководством Лички и продемонстрировало целый ряд проблем. В отличие от подопечных Владимира Ивича, подтвердивших свою готовность бороться за высокие места.