«Краснодар» обыграл «Динамо» в матче первого тура РПЛ сезона-2023/24

«Краснодар» обыграл столичное «Динамо» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24.

Встреча на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Владимира Ивича.

В составе «быков» мячи забили Джон Кордоба на 28-й минуте, Александр Черников на 36-й и Жоау Батчи на 53-й. У бело-голубых отличился Фёдор Смолов на 61-й.

Таким образом, «Краснодар» вышел на первое место в таблице чемпионата России с тремя очками.

Ранее «Гавр» уступил «Пари Сен-Жермен» в дебютном матче Далера Кузяева.