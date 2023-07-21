Узнать больше

Sport24: Боржес не примет участия в матче «Краснодара» с «Динамо»

Короткая ссылка
Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес не сможет принять участие в матче первого тура РПЛ с «Динамо».
Sport24: Боржес не примет участия в матче «Краснодара» с «Динамо»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Бразильский полузащитник ещё не набрал оптимальную форму и должен полностью восстановиться к следующей игре «Краснодара», — приводит слова источника Sport24.

Напомним, что в прошлом сезоне во время матча со «Спартаком» у хавбека после столкновения был перелом лицевой кости, полученный в борьбе за мяч с защитником Георгием Джикией. Позже футболист перенёс операцию.

«Динамо» сыграет с «Краснодаром» 21 июля на «ВТБ Арене». Начало встречи в 19:00 мск.

Ранее бывший футболист сборной России и многократный чемпион страны Андрей Тихонов поделился ожиданиями от центрального матча первого тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить