Sport24: Боржес не примет участия в матче «Краснодара» с «Динамо»

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес не сможет принять участие в матче первого тура РПЛ с «Динамо».

«Бразильский полузащитник ещё не набрал оптимальную форму и должен полностью восстановиться к следующей игре «Краснодара», — приводит слова источника Sport24.

Напомним, что в прошлом сезоне во время матча со «Спартаком» у хавбека после столкновения был перелом лицевой кости, полученный в борьбе за мяч с защитником Георгием Джикией. Позже футболист перенёс операцию.

«Динамо» сыграет с «Краснодаром» 21 июля на «ВТБ Арене». Начало встречи в 19:00 мск.

Ранее бывший футболист сборной России и многократный чемпион страны Андрей Тихонов поделился ожиданиями от центрального матча первого тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар».