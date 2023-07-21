Тихонов: в матче «Динамо» — «Краснодар» нас ждёт ожесточённая борьба с множеством голов

Бывший футболист сборной России и многократный чемпион страны Андрей Тихонов поделился ожиданиями от центрального матча 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» — «Краснодар».

«Чего уж говорить, нас ждёт очень интересная игра. В год своего 100-летия «Динамо» под руководством Йокановича выступило, мягко говоря, не очень удачно и заняло лишь девятое место. Я с большим интересом хочу посмотреть, как команду изменит Марцел Личка. Бело-голубые очень уверенно провели недавние товарищеские матчи, разгромив в пух и прах в Братском кубке ЦСКА. Да, мы прекрасно понимаем статус подобных встреч, но всё-таки можем сделать вывод, что с боевым духом у динамовцев точно всё в порядке», — заявил Тихонов RT.

Он также подчеркнул, что Марцел Личка сумел настроить атакующую линию «Динамо», так как помимо ЦСКА, столичный клуб в товарищеских матчах обыграл «Пари НН» (4:3) и хабаровский СКА (2:1).

«Теперь о «Краснодаре». Конечно, «быки» являются крепким орешком РПЛ, но прямо сейчас не могут похвастаться такими разгромными счетами в межсезонье в товарищеских играх, как «Динамо». Нас ждёт яркое и ожесточённое противостояние в первом туре. Полагаю, что мячей будет много и каждая команда забьёт», — добавил амбассадор PARI.

Ранее сообщалось, что Кирилл Левников назначен главным арбитром матча первого тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар».