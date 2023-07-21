Черников забил второй мяч в ворота «Динамо» в матче первого тура РПЛ сезона-2023/24

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников отличился в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24 с «Динамо».

Хавбек оформил гол на 36-й минуте матча с помощью результативной передачи Джона Кордобы.

Счёт встречи — 2:0 в пользу «быков».

Ранее Кордоба стал автором первого гола в РПЛ в сезоне-2023/24.