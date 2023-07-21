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Черников забил второй мяч в ворота «Динамо» в матче первого тура РПЛ сезона-2023/24

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Полузащитник «Краснодара» Александр Черников отличился в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24 с «Динамо».
Черников забил второй мяч в ворота «Динамо» в матче первого тура РПЛ сезона-2023/24
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Хавбек оформил гол на 36-й минуте матча с помощью результативной передачи Джона Кордобы.

Счёт встречи — 2:0 в пользу «быков».

Ранее Кордоба стал автором первого гола в РПЛ в сезоне-2023/24.

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