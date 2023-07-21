Черников забил второй мяч в ворота «Динамо» в матче первого тура РПЛ сезона-2023/24
Полузащитник «Краснодара» Александр Черников отличился в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24 с «Динамо».
- globallookpress.com
- © Edgar Breshchanov
Хавбек оформил гол на 36-й минуте матча с помощью результативной передачи Джона Кордобы.
Счёт встречи — 2:0 в пользу «быков».
Ранее Кордоба стал автором первого гола в РПЛ в сезоне-2023/24.
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