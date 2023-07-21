Ари: мечта у меня одна — должность президента в «Спартаке»

Бывший нападающий «Спартака» Ари рассказал, что мечтает стать президентом красно-белых.

«Можно рассматривать посты президента не только в этих двух клубах, но и в ЦСКА, «Динамо», «Локомотиве» и «Краснодаре». Если честно, то сейчас об этом не думал, пока опыта не хватает. Однако мечта у меня одна — должность президента в «Спартаке». Очень интересно будет себя попробовать в роли Федуна», — цитирует Ари Sport24.

Ари выступал за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». В июле 2018 года футболист стал гражданином России, после чего провёл два матча в составе национальной команды, но не отметился результативными действиями.

22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее капитан московского «Спартака» Георгий Джикия сообщил, что травма носа не помешает ему играть в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.