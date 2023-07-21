Узнать больше

Ари: мечта у меня одна — должность президента в «Спартаке»

Короткая ссылка
Бывший нападающий «Спартака» Ари рассказал, что мечтает стать президентом красно-белых.
Ари: мечта у меня одна — должность президента в «Спартаке»
  • globallookpress.com
  • © Yevgeny Philippov

«Можно рассматривать посты президента не только в этих двух клубах, но и в ЦСКА, «Динамо», «Локомотиве» и «Краснодаре». Если честно, то сейчас об этом не думал, пока опыта не хватает. Однако мечта у меня одна — должность президента в «Спартаке». Очень интересно будет себя попробовать в роли Федуна», — цитирует Ари Sport24.

Ари выступал за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». В июле 2018 года футболист стал гражданином России, после чего провёл два матча в составе национальной команды, но не отметился результативными действиями.

22 августа Федун покинул должность президента московского клуба. Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила, что приобрела 100% акций АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». За время его управления клуб становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее капитан московского «Спартака» Георгий Джикия сообщил, что травма носа не помешает ему играть в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить