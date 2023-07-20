Джикия признался, что чувствует себя хорошо после перенесённой операции

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия сообщил, что травма носа не помешает ему играть в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.

«В матче с «Нефтчи» чуть рискнул, вышел без маски, но, в принципе, всё хорошо. Операцию делал в России, после визита к доктору решим, можно ли мне в дальнейшем отказаться от маски», — цитирует Джикию «РБ Спорт».

Защитник сборной России в межсезонье перенёс операцию на носу. 29-летний футболист в сезоне-2022/23 сыграл в 30 матчах во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

«Спартак» завоевал бронзовые медали прошедшего чемпионата.

Ранее Джикия заявил, что «Спартаку» нужно хорошо стартовать в новом сезоне.