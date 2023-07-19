Джикия: первая игра дома с «Оренбургом», нужно хорошо стартовать — выиграть

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о подготовке к новому сезону.

«Первая игра дома с «Оренбургом», нужно хорошо стартовать — выиграть. Готовимся в Тарасовке, хороший цикл прошли. Есть несколько дней сделать корректировки, ориентируясь на игру сегодня», — цитирует Джикию «Матч ТВ».

Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:0.

В составе подопечных Гильермо Абаскаля отличились Павел Мелёшин и Квинси Промес.

В первом туре Российской премьер-лиги «Спартак» сыграет с «Оренбургом». Матч пройдёт 23 июля.

Ранее Джикия высказался о переходе бывшего футболиста ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».