Джикия: первая игра дома с «Оренбургом», нужно хорошо стартовать — выиграть
«Первая игра дома с «Оренбургом», нужно хорошо стартовать — выиграть. Готовимся в Тарасовке, хороший цикл прошли. Есть несколько дней сделать корректировки, ориентируясь на игру сегодня», — цитирует Джикию «Матч ТВ».
Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:0.
В составе подопечных Гильермо Абаскаля отличились Павел Мелёшин и Квинси Промес.
В первом туре Российской премьер-лиги «Спартак» сыграет с «Оренбургом». Матч пройдёт 23 июля.
Ранее Джикия высказался о переходе бывшего футболиста ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».