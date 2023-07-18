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Джикия — о Фернандесе в «Зените»: меня это удивило

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Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о переходе бывшего футболиста ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

«Переход из ЦСКА в «Спартак»? Почти 30 лет не было такого перехода. Я удивился этому переходу. Но и другому тоже — Фернандесу. Не хочу ковыряться, кто что говорил, но мы все знаем эту историю. Меня это удивило», — цитирует Джикию Sport24.

17 июля клуб официально объявил о трансфере защитника. Фернандес подписал контракт на год с возможностью продления на сезон.

За сборную России футболист выступал с 2017-го по 2021-й и сыграл в 33 матчах, в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Фернандес опроверг информацию о своём лишнем весе.

 

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