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Фернандес опроверг информацию о своём лишнем весе

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Защитник «Зенита» Марио Фернандес отреагировал на информацию, что подписание его контракта с клубом откладывалось из-за лишнего веса.
Фернандес опроверг информацию о своём лишнем весе
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

«В эти дни было много странных новостей. Говорили про мой лишний вес, что якобы из-за этого «Зенит» не хочет подписывать со мной контракт. Всё это абсолютная ложь. Я три месяца без футбола, но чувствую себя прекрасно», — цитирует Фернандеса «Матч ТВ».

17 июля клуб официально объявил о трансфере защитника. Фернандес подписал контракт на год с возможностью продления на сезон.

Напомним, что задержка с презентацией игрока была связана с тем, что 15 июля «Зенит» играл с ЦСКА в матче за Суперкубок России (0:0, по пенальти 5-4).

Ранее Фернандес объяснил выбор игрового номера в «Зените».

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