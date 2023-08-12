Хохлов: «Реал Сосьедад» — очень удачный вариант для Захаряна
- РИА Новости
«Для Арсена Захаряна это очень удачный вариант. «Реал Сосьедад» играет в комбинационный и интересный футбол, они сосредоточены на атаке. Арсен должен идеально вписаться в их схему, он игрок такого же плана. К тому же это отличная среда для профессионального роста.
Чемпионат Испании — один из сильнейших в Европе. Захарян получит большой шанс выйти на новый уровень мастерства, вырасти в ещё более качественного футболиста», — сказал Хохлов RT.
Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Реал Сосьедад» согласовали трансфер Захаряна.