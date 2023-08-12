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Хохлов: «Реал Сосьедад» — очень удачный вариант для Захаряна

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Бывший полузащитник испанского клуба «Реал Сосьедад» Дмитрий Хохлов отреагировал на информацию о возможном переходе туда футболиста «Динамо» Арсена Захаряна.
Хохлов: «Реал Сосьедад» — очень удачный вариант для Захаряна
  • РИА Новости

«Для Арсена Захаряна это очень удачный вариант. «Реал Сосьедад» играет в комбинационный и интересный футбол, они сосредоточены на атаке. Арсен должен идеально вписаться в их схему, он игрок такого же плана. К тому же это отличная среда для профессионального роста.

Чемпионат Испании — один из сильнейших в Европе. Захарян получит большой шанс выйти на новый уровень мастерства, вырасти в ещё более качественного футболиста», — сказал Хохлов RT.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Реал Сосьедад» согласовали трансфер Захаряна.

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