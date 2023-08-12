Noticias de Gipuzkoa: «Динамо» и «Реал Сосьедад» согласовали трансфер Захаряна
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- © Daniel Felipe Kutepov
Как сообщает Noticias de Gipuzkoa, клубы согласовали трансфер 20-летнего россиянина.
По информации источника, клуб из Сан-Себастьяна заплатит за полузащитника €12 млн плюс бонусы.
В нынешнем сезоне он забил два мяча и отдал одну результативную передачу в пяти матчах за «Динамо». Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что Захарян согласовал условия личного контракта с «Реал Сосьедадом».