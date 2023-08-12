Noticias de Gipuzkoa: «Динамо» и «Реал Сосьедад» согласовали трансфер Захаряна

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в сан-себастьянский «Реал Сосьедад».

Как сообщает Noticias de Gipuzkoa, клубы согласовали трансфер 20-летнего россиянина.

По информации источника, клуб из Сан-Себастьяна заплатит за полузащитника €12 млн плюс бонусы.

В нынешнем сезоне он забил два мяча и отдал одну результативную передачу в пяти матчах за «Динамо». Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Захарян согласовал условия личного контракта с «Реал Сосьедадом».