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Noticias de Gipuzkoa: «Динамо» и «Реал Сосьедад» согласовали трансфер Захаряна

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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в сан-себастьянский «Реал Сосьедад».
Noticias de Gipuzkoa: «Динамо» и «Реал Сосьедад» согласовали трансфер Захаряна
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

Как сообщает Noticias de Gipuzkoa, клубы согласовали трансфер 20-летнего россиянина.

По информации источника, клуб из Сан-Себастьяна заплатит за полузащитника €12 млн плюс бонусы.

В нынешнем сезоне он забил два мяча и отдал одну результативную передачу в пяти матчах за «Динамо». Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что Захарян согласовал условия личного контракта с «Реал Сосьедадом».

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