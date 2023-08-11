Mundo Deportivo: «Реал Сосьедад» договорился о личном контракте с Захаряном

Сан-себастьянский «Реал Сосьедад» согласовал условия личного контракта с полузащитником московского «Динамо» Арсеном Захаряном.

Как сообщает Mundo Deportivo, «Реал Сосьедад» заплатит за 20-летнего россиянина €12 млн плюс бонусы.

По информации источника, московский клуб хочет сохранить часть прав на полузащитника.

Закрытие сделки ожидается в ближайшие дни.

В нынешнем сезоне Захарян забил два мяча и отдал одну результативную передачу в пяти матчах за «Динамо». Его действующее соглашение с «бело-голубыми» рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее в «Динамо» допустили уход Захаряна нынешним летом.