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Mundo Deportivo: «Реал Сосьедад» договорился о личном контракте с Захаряном

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Сан-себастьянский «Реал Сосьедад» согласовал условия личного контракта с полузащитником московского «Динамо» Арсеном Захаряном.
Mundo Deportivo: «Реал Сосьедад» договорился о личном контракте с Захаряном
  • РИА Новости

Как сообщает Mundo Deportivo, «Реал Сосьедад» заплатит за 20-летнего россиянина €12 млн плюс бонусы.

По информации источника, московский клуб хочет сохранить часть прав на полузащитника.

Закрытие сделки ожидается в ближайшие дни.

В нынешнем сезоне Захарян забил два мяча и отдал одну результативную передачу в пяти матчах за «Динамо». Его действующее соглашение с «бело-голубыми» рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее в «Динамо» допустили уход Захаряна нынешним летом.

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