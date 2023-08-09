В «Динамо» допустили уход Захаряна нынешним летом

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров не исключил, что Арсен Захарян покинет московскую команду в летнее трансферное окно.

«Будем ли рассматривать предложения по Арсену? Рассматривать будем, конечно. Мы их рассматриваем. Такие дела не нуждаются в публичной огласке. Вероятность его ухода 50 на 50», — цитирует Пивоварова «Спорт-Экспресс».

«Челси» в прошлое летнее трансферное окно был готов приобрести полузащитника. Однако осуществить трансфер не получилось из-за невозможности перевести деньги в условиях санкций.

Также, по информации СМИ, «Реал Сосьедад» интересуется Захаряном.

Ранее в «Динамо» сообщили, что клуб находится в переговорах со многими командами по трансферу Захаряна.