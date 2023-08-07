В «Динамо» сообщили, что клуб находится в переговорах со многими командами по трансферу Захаряна
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«У нас очень много предложений по Арсену, мы находимся в переговорах со многими клубами. Детали переговоров не комментируем. Будем информировать по факту совершения сделок», — цитирует Пивоварова ТАСС.
«Челси» в прошлое летнее трансферное окно был готов приобрести полузащитника. Однако осуществить трансфер не получилось из-за невозможности перевести деньги в условиях санкций.
Ранее сообщалось, что причиной замены Захаряна в матче третьего тура РПЛ «Зенитом» стал мышечный спазм.