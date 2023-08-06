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Причиной замены Захаряна в матче третьего тура РПЛ «Зенитом» стал мышечный спазм

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Стала известна причина замены полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».
Причиной замены Захаряна в матче третьего тура РПЛ «Зенитом» стал мышечный спазм
  • РИА Новости

«Мышечный спазм — причина замены Захаряна», — цитирует РИА Новости пресс-службу «Динамо».

Вынужденная замена понадобилась хавбеку на 35-й минуте. Вместо него на поле вышел полузащитник Денис Макаров. Счёт встречи — 2:1 в пользу столичной команды.

В нынешнем сезоне Захарян забил один мяч и отдал одну результативную передачу в трёх матчах за бело-голубых во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Захарян заявил, что не считает переход во французский «Страсбур» хорошим вариантом для развития своей карьеры.

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