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РИА Новости: Захарян не хочет переходить в «Страсбур»

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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не считает переход во французский «Страсбур» хорошим вариантом для развития своей карьеры.
РИА Новости: Захарян не хочет переходить в «Страсбур»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, спрос на 20-летнего россиянина в Европе высокий.

Отмечается, что до закрытия летнего трансферного окна у полузащитника будут более интересные варианты продолжения карьеры.

В нынешнем сезоне Захарян забил один мяч и отдал одну результативную передачу в трёх матчах за бело-голубых во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Динамо» может приобрести полузащитника столичного ЦСКА Хорхе Карраскаля за €7—8 млн.

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