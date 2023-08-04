СЭ: «Динамо» может приобрести Карраскаля у ЦСКА за €7—8 млн

Московское «Динамо» может подписать полузащитника столичного ЦСКА Хорхе Карраскаля.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», клубы ведут переговоры о трансфере 25-летнего колумбийца за €7—8 млн.

По информации источника, бело-голубых смущает поведение полузащитника в ЦСКА и предыдущих клубах.

При этом футбольные качества полузащитника и его адаптированность в Российской премьер-лиге (РПЛ) могут стать решающими в возможном переходе Карраскаля в «Динамо».

В нынешнем сезоне Карраскаль не принял участие ни в одном матче за армейцев. Контракт полузащитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Чили и мексиканского «Леона» Виктор Давила успешно прошёл медицинский осмотр перед переходом в ЦСКА.