Карпов: Давила подпишет контракт с ЦСКА до лета 2027 года
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Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, 25-летний чилиец выкупит свой контракт у мексиканского клуба на этой неделе.
По информации источника, нападающий подпишет с армейцами соглашение до лета 2027 года.
В прошедшем сезоне Давила забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи в 31 матче за «Леон» во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что ЦСКА готов заплатить за Давилу около €6 млн.