«Может, ещё и в «Барселону» перейдёт»: почему Захаряну не стоит расстраиваться из-за сорвавшегося трансфера в «Челси»

«Динамо» и «Челси» не успели достичь договорённости о переходе Арсена Захаряна до закрытия трансферного окна в АПЛ. По версии российской стороны, на протяжении последних дней шли активные переговоры, но осуществить сделку не удалось по техническим причинам. Бывший капитан бело-голубых Александр Точилин считает, что 19-летнему полузащитнику следует спокойно относиться к произошедшему, а тренер Игорь Колыванов уверен: если футболист будет продолжать прогрессировать, то привлечёт внимание и других европейских грандов.

«Осуществить переход не представляется возможным»

Возможный переход Арсена Захаряна в «Челси» стал одним из главных событий года в отечественном футболе. Появившиеся в конце августа слухи о продаже 19-летнего футболиста в клуб из Лондона поначалу воспринимались как шутка, особенно с учётом напряжённых отношений между странами и наложенных на Россию ограничений.

Однако в результате стороны остановились лишь в шаге от сделки. За несколько часов до закрытия трансферного окна в АПЛ «Динамо» выпустило официальное заявление, в котором подтвердило, что 25 августа синие действительно вышли на них с предложением.

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«Интерес одного из сильнейших клубов мира к воспитаннику нашей академии является высокой оценкой качества подготовки молодых футболистов «Динамо» и игрового прогресса Арсена», — отметили москвичи.

По их версии, на протяжении последних дней шли оживлённые предметные переговоры, в которых бело-голубые «занимали конструктивную позицию».

«Однако по ряду не зависящих от нас технических причин осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не представляется возможным. Тем не менее «Динамо» остаётся открытым для предложений, которые устроят нас и футболиста», — подчеркнули в клубе.

Также там опровергли информацию о том, что хавбек, якобы, остался в команде на правах аренды, и назвали это невозможным, поскольку переход не был осуществлён.

Впрочем, сохраняется возможность, что зимой Захарян всё же станет футболистом «Челси». По словам Рафаэлы Пименты, главы агентства Мино Райолы, которая вела этот трансфер, в настоящий момент стороны работают над тем, чтобы «Динамо» имело возможность получить за него деньги.

При этом отечественные СМИ выдавали разную картину развития событий. Согласно данным «Чемпионата», москвичи согласились с предложением лондонцев, и оставалось лишь уладить технические детали и согласовать личный контракт спортсмена.

«По условиям трансфера, Захарян останется в фактической аренде в «Динамо» до момента, когда на счёт московского клуба переведут деньги. Скорее всего, до зимы», — сообщил источник издания.

В свою очередь в «Спорт-Экспрессе» подчеркнули: английский коллектив так и не нашёл возможности отправить бело-голубым прописанную в соглашении футболиста сумму выкупа в €15 млн. Стороны, якобы, прилагали все усилия, чтобы решить проблему, но им не хватило времени.

«Я бы посоветовал ему просто играть в футбол»

Самого Захаряна эти новости наверняка огорчили. Любому футболисту сложно смириться с неудачным окончанием переговоров, особенно когда тобой предметно интересуется один из сильнейших клубов планеты. Тем более Арсен и сам неоднократно признавался, что намерен уехать в Европу.

Однако полузащитнику следует сделать правильные выводы из сложившейся ситуации и продолжать работать. А в некотором плане отсрочка трансфера в АПЛ способна даже пойти ему на пользу. Главной проблемой для россиянина в случае перехода могло бы стать полное отсутствие практики, что в юном возрасте быстро приводит к регрессу.

Конкуренция за места в передней линии синих слишком велика. Только позицию атакующего полузащитника способны закрыть Мэйсон Маунт, Кай Хаверц и Хаким Зиеш. На места в середине поля претендуют Матео Ковачич, Коннор Галлахер, Рубен Лофтус-Чик, Билли Гилмор и Карни Чуквуэмека. В такой компании даже бывший футболист «Реала» четырёхкратный победитель Лиги чемпионов Ковачич вынужден довольствоваться лишь выходами на замену.

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«Я не уверен, что россиянин с ходу бы заиграл в «Челси». Да и физически требуется постоянно быть готовым на максимуме. Он бы однозначно прогрессировал, но сразу пробиться в основу такого коллектива не каждый готов. Для этого должно совпасть сразу несколько факторов: доверие тренера, адаптация в команде, налаженный быт, чтобы общаться с партнёрами. Нюансов очень много. Поэтому сейчас Арсен имеет возможность подготовиться. Чемпионат Англии — один из самых непростых. Там очень много борьбы и силовой игры. Вспомните, как много людей не сумело раскрыться в АПЛ», — отметил в комментарии RT бывший игрок «Динамо», а ныне наставник «Текстильщика» Игорь Колыванов.

Сорвавшийся в последний момент переход следует воспринимать как отсрочку и возможность поработать над слабыми сторонами. В том числе это касается языка. Например, Динияр Билялетдинов и Роман Павлюченко без знания английского так и не сумели адаптироваться в стране и провели там гораздо меньше времени, чем могли бы.

Да и сам Захарян ещё в мае трезво оценивал свои возможности и отмечал, что для переезда в Европу необходимо прибавить физически.

«Стараюсь набрать в мышечной массе... Понятное дело, что я не смогу быть физически готов к выступлениям в Европе, не попробовав и не отыграв там ни одного матча», — отмечал спортсмен в беседе с «Чемпионатом».

В выигрыше остались и бело-голубые. С одной стороны, они могли провести неоценимую с точки зрения имиджа сделку и заработать €15 млн, что в нынешних условиях можно назвать хорошей суммой для отечественных клубов. Например, Алексис Бека-Бека перешёл из «Локомотива» в «Ниццу» за схожие деньги: €12 млн + 2 млн в виде бонусов. С другой, потеря Захаряна могла бы нанести серьёзный удар по перспективам команды, ведь летом она уже потеряла Себастьяна Шиманьского и Николо Моро. Уход ещё одного ключевого хавбека грозил исключением бело-голубых из числа соискателей медалей.

«Клуб имел возможность хорошо заработать, а сам игрок — уехать в одну из сильнейших лиг планеты. Но, на мой взгляд, даже хорошо, что молодые талантливые футболисты остаются в нашем чемпионате. В этом плане наблюдать за ним будет намного интереснее», — отметил в беседе с RT экс-капитан «Динамо» Александр Точилин.

Самому Захаряну важно отнестись к произошедшему правильно и не опускать руки. В этом плане в качестве негативного примера для него должен послужить другой талантливый молодой россиянин Фёдор Чалов. Форвард ЦСКА ярко начал взрослую карьеру, а сезон-2018/19 вовсе оказался для него прорывным. С 15 голами он стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Летом к футболисту проявлял предметный интерес другой, менее статусный клуб АПЛ «Кристал Пэлас», который предложил за нападающего €25 млн. Но армейцы не отпустили своего воспитанника.

В результате он потерял мотивацию и в следующем розыгрыше национального первенства поразил ворота соперников лишь восемь раз. В следующих сезонах его статистика только ухудшалась, а в 2022-м он на правах аренды перебрался в «Базель». И лишь с приходом в ЦСКА Владимира Федотова Фёдор вновь почувствовал уверенность в себе.

По мнению экспертов, Захаряну следует не зацикливаться на произошедшем, а продолжать спокойно выполнять свою работу.

«Я бы посоветовал ему просто играть в футбол, а не думать о том, куда он мог уехать. Каждый спортсмен, достигший определённого уровня, проходил через это», — подчеркнул Точилин.

А Колыванов и вовсе выразил уверенность: если хавбек продолжит прогрессировать, то неминуемо привлечёт интерес других европейских грандов.

«Это уже вопрос психологии. Захарян должен в любом случае продолжать выходить на поле и не опускать собственную планку. Если Арсен не начнёт валять дурака, то, кто знает, может, ещё и в «Барселону» перейдёт. Пока же мы не понимаем, насколько далеко продвинулись переговоры между «Челси» и «Динамо», — подчеркнул специалист.