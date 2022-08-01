«Локомотив» объявил о переходе полузащитника Бека-Бека в «Ниццу»

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека продолжит карьеру в «Ницце».

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Уточняется, что сумма сделки составила €12 млн + €2 млн в виде бонусов. В случае следующей продажи футболиста московский клуб получит выплату в размере 5% от суммы сделки.

21-летний игрок присоединился к «Локомотиву» в 2021 году. Он провёл 28 матчей за железнодорожников в РПЛ и отметился четырьмя результативными передачами.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал уход из клуба полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».