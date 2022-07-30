Сёмин не считает уход полузащитника Бека-Бека потерей для «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал уход из клуба полузащитника Алекса Бека-Бека в «Ниццу».

«Скажу так. Я знаю, что Бека-Бека улетел. И это не потеря, он не был основным игроком. А сколько стоит этот трансфер или ничего не стоит — мне неизвестно», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

21-летний игрок присоединился к «Локомотиву» в 2021 году. Он провёл 28 матчей за железнодорожников в РПЛ и отметился четырьмя результативными передачами.

Ранее главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал, как Бека-Бека попрощался с «Локомотивом».