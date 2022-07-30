Сёмин не считает уход полузащитника Бека-Бека потерей для «Локомотива»
- РИА Новости
«Скажу так. Я знаю, что Бека-Бека улетел. И это не потеря, он не был основным игроком. А сколько стоит этот трансфер или ничего не стоит — мне неизвестно», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».
21-летний игрок присоединился к «Локомотиву» в 2021 году. Он провёл 28 матчей за железнодорожников в РПЛ и отметился четырьмя результативными передачами.
Ранее главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал, как Бека-Бека попрощался с «Локомотивом».