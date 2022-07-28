Циннбауэр рассказал, как Бека-Бека попрощался с «Локомотивом»

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Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал, как полузащитник Алексис Бека-Бека, который переходит в «Ниццу», попрощался с командой.
Циннбауэр рассказал, как Бека-Бека попрощался с «Локомотивом»
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«Вся команда собралась, он долго говорил свою речь. «Я приехал в Россию совсем зелёным юнцом и покидаю сейчас уже настоящим мужчиной». Эта фраза Бека-Бека мне больше всего запомнилась», — сказал Циннбауэр на пресс-конференции.

Он также заявил, что прощание запомнилось всем. По его словам, вся команда собралась, и он долго говорил свою речь, в которой поблагодарил руководство, персонал, тренерский штаб, практически все отделения команды, которые помогали ему с переездом в Россию, а также развиваться в клубе.

21-летний игрок присоединился к «Локомотиву» в 2021 году. Он провёл 28 матчей за железнодорожников в РПЛ и отметился четырьмя результативными передачами.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн сообщил, что клуб не получал предложений от французских клубов по трансферу защитника Алексиса Бека-Бека.

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