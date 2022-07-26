Цорн рассказал о предложениях по полузащитнику «Локомотива» Бека Бека

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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн сообщил, что клуб не получал предложений от французских клубов по трансферу защитника Алексиса Бека-Бека.
Цорн рассказал о предложениях по полузащитнику «Локомотива» Бека Бека
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«На сегодняшний день к нам в клуб не поступало предложения по Алексису из Франции», — цитирует Цорна Sport24.

СМИ сообщали, что Бека-Бека может продолжить карьеру в «Ницце».

21-летний игрок присоединился к «Локомотиву» в 2021 году. Он провёл 28 матчей за железнодорожников в РПЛ и отметился четырьмя результативными передачами.

Ранее защитник «Локомотива» Тин Едвай осудил Гильермо Варелу, сбежавшего из «Динамо».

 

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