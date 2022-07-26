Цорн рассказал о предложениях по полузащитнику «Локомотива» Бека Бека
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«На сегодняшний день к нам в клуб не поступало предложения по Алексису из Франции», — цитирует Цорна Sport24.
СМИ сообщали, что Бека-Бека может продолжить карьеру в «Ницце».
21-летний игрок присоединился к «Локомотиву» в 2021 году. Он провёл 28 матчей за железнодорожников в РПЛ и отметился четырьмя результативными передачами.
Ранее защитник «Локомотива» Тин Едвай осудил Гильермо Варелу, сбежавшего из «Динамо».