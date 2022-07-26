Защитник «Локомотива» Едвай осудил Варелу, сбежавшего из «Динамо»
- РИА Новости
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«У меня есть яйца и характер, чтобы не поступить как он. Клуб поверил в меня и дал возможность играть. Я не предам команду, как её не предадут наш тренерский штаб и руководство, ведь они до сих пор здесь», — приводит слова Едвая «РБ Спорт».
Он также подчеркнул, что в «Локомотиве» в него верят и на него рассчитывают. По его словам, он останется с клубом в любые времена.
Футболист присоединился к столичному клубу в 2021 году. Он провёл за «Локомотив» 27 матчей и отметился двумя забитыми мячами.
СМИ сообщили, что Варела покинул расположение команды и уехал из России.
Также агент футболиста рассказал, в каком случае защитник останется в клубе.
Ранее сообщалось, что агент Варелы требовал от «Динамо» увеличения зарплаты более чем в два раза.