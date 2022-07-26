Защитник «Локомотива» Едвай осудил Варелу, сбежавшего из «Динамо»

Короткая ссылка
Защитник «Локомотива» Тин Едвай заявил, что не намерен покидать команду, и осудил Гильермо Варелу, сбежавшего из «Динамо».
Защитник «Локомотива» Едвай осудил Варелу, сбежавшего из «Динамо»
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«У меня есть яйца и характер, чтобы не поступить как он. Клуб поверил в меня и дал возможность играть. Я не предам команду, как её не предадут наш тренерский штаб и руководство, ведь они до сих пор здесь», — приводит слова Едвая «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что в «Локомотиве» в него верят и на него рассчитывают. По его словам, он останется с клубом в любые времена.

Футболист присоединился к столичному клубу в 2021 году. Он провёл за «Локомотив» 27 матчей и отметился двумя забитыми мячами.

СМИ сообщили, что Варела покинул расположение команды и уехал из России.

Также агент футболиста рассказал, в каком случае защитник останется в клубе.

Ранее сообщалось, что агент Варелы требовал от «Динамо» увеличения зарплаты более чем в два раза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить