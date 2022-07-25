L'Équipe: Бека-Бека может продолжить карьеру в «Ницце»
Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр рассматривает 21-летнего футболиста как одного из приоритетных игроков для укрепления в полузащите, сообщает L'Équipe. Отмечается, что переговоры с окружением Бека-Бека уже состоялись, однако французский клуб пока не сделал предложение «Локомотиву».
21-летний игрок присоединился к «Локомотиву» в 2021 году. Он провёл 28 матчей за железнодорожников в РПЛ и отметился четырьмя результативными передачами.
Ранее Бека-Бека оценил шансы «Локомотива» на чемпионство в РПЛ сезона-2022/23.