L'Équipe: Бека-Бека может продолжить карьеру в «Ницце»

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Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека может вернуться во Францию в летнее трансферное окно.

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр рассматривает 21-летнего футболиста как одного из приоритетных игроков для укрепления в полузащите, сообщает L'Équipe. Отмечается, что переговоры с окружением Бека-Бека уже состоялись, однако французский клуб пока не сделал предложение «Локомотиву».

21-летний игрок присоединился к «Локомотиву» в 2021 году. Он провёл 28 матчей за железнодорожников в РПЛ и отметился четырьмя результативными передачами.

Ранее Бека-Бека оценил шансы «Локомотива» на чемпионство в РПЛ сезона-2022/23.

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