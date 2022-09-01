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Колыванов предположил, что Захарян ещё может перейти в «Челси»

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Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов высказался о несостоявшемся переходе в «Челси» Арсена Захаряна.
Колыванов предположил, что Захарян ещё может перейти в «Челси»
  • Gettyimages.ru

«Не могу сказать, что меня огорчил срыв трансфера Захаряна в «Челси». Скорее, расстраиваться в данной ситуации следует самому футболисту. Уверен, он мечтал уехать в АПЛ. С другой стороны, мы не знаем всех деталей. Не исключено, что особой конкретики между клубами не было. Нельзя исключать и то, что он всё-таки отправится в Лондон зимой или летом 2023-го. Арсен — совсем юный игрок, и у него впереди вся карьера. Надеюсь, пока он поможет «Динамо» побороться за медали, ведь многие лидеры покинули команду. Если бы ушёл ещё и Захарян, стало бы ещё сложнее», — заявил Колыванов RT.

Ранее главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал несостоявшийся трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

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