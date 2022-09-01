Точилин объяснил, почему срыв перехода Захаряна в «Челси» позитивно скажется на РПЛ

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал несостоявшийся трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Для меня ситуация с несостоявшимся переходом Захаряна в «Челси» — ни тепло ни холодно. А вот для «Динамо» и самого Арсена трансфер в «Челси» мог стать огромным успехом. Клуб имел возможность хорошо заработать, а сам игрок — уехать в одну из сильнейших лиг планеты. Но, на мой взгляд, даже хорошо, что молодые талантливые футболисты остаются в нашем чемпионате. В этом плане наблюдать за ним будет намного интереснее», — заявил Точилин RT.

Ранее в московском «Динамо» сообщили, что Захарян никуда не перейдёт в летнее трансферное окно.