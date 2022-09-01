военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Точилин объяснил, почему срыв перехода Захаряна в «Челси» позитивно скажется на РПЛ

Короткая ссылка
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал несостоявшийся трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».
Точилин объяснил, почему срыв перехода Захаряна в «Челси» позитивно скажется на РПЛ
  • Gettyimages.ru

«Для меня ситуация с несостоявшимся переходом Захаряна в «Челси» — ни тепло ни холодно. А вот для «Динамо» и самого Арсена трансфер в «Челси» мог стать огромным успехом. Клуб имел возможность хорошо заработать, а сам игрок — уехать в одну из сильнейших лиг планеты. Но, на мой взгляд, даже хорошо, что молодые талантливые футболисты остаются в нашем чемпионате. В этом плане наблюдать за ним будет намного интереснее», — заявил Точилин RT.

Ранее в московском «Динамо» сообщили, что Захарян никуда не перейдёт в летнее трансферное окно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить