В «Динамо» подтвердили, что Захарян продолжит выступать за московскую команду

В московском «Динамо» сообщили, что полузащитник Арсен Захарян никуда не перейдёт в летнее трансферное окно.

«На данный момент сторонами принято решение, что Арсен продолжит выступать за «Динамо», — сообщает пресс-служба бело-голубых.

Уточняется, что 25 августа в «Динамо» поступило предложение от «Челси» по поводу трансфера Захаряна. На протяжении нескольких дней между московским и лондонским клубами шли предметные переговоры. Однако по ряду независящих технических причин осуществить переход игрока в это летнее трансферное окно не получится.

«Тем не менее наш клуб остается открытым для предложений, которые устроят «Динамо» и футболиста», — говорится в заявлении.

Трансферное окно для клубов Английской премьер-лиги закроется в ночь на 2 сентября.

По информации СМИ, «Челси» был готов активировать опцию выкупа хавбека. Отступные в контракте россиянина для европейских клубов составляют €15 млн.

Действующий контракт 19-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее агент Захаряна сообщила о невозможности оформления трансфера 1 сентября.